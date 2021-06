Paz Padilla ha publicado este lunes una serie de vídeos en Instagram matizando sus polémicas palabras sobre la biodescodificación en el vídeo promocional de Todo es verdad, el nuevo programa que Risto Mejide conducirá este martes en el prime time de Cuatro, y que tratará sobre las pseudociencias.

La presentadora ha protagonizado en los últimos días un gran revuelo por sus declaraciones en el avance del programa, donde afirma que una amiga suya "es biodescodificadora". "Es algo maravilloso que aconsejo a todo el mundo porque son personas que estudian las emociones", aparece diciendo en el vídeo.

Cuando se emitió el tráiler, Risto Mejide ya advirtió de que el avance iba "a levantar alguna ampolla que otra". Y así ha sido: la humorista se ha visto obligada a pronunciarse públicamente al respecto a través de unas stories en su perfil de Instagram.

Risto Mejide a por Paz Padilla en la primera promo de #TodoEsVerdadpic.twitter.com/0Yz59On12A — M 📺 (@casasola_89) June 25, 2021

"Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones. A como interpretar y ayudar a entender las emociones y sobre todo lo que a mi me ha ayudado que es la meditación", ha apuntado la conductora de Sálvame.

El rostro de Got Talent ha subrayado, así, que está "totalmente en contra" de esa pesudociencia que habla de curaciones milagrosas y apoya a quienes se someten a tratamientos de quimioterapia y radioterapia a seguir con ellos: "Nunca abandonéis los tratamientos".

"He aprendido en este proceso que he vivido a entender las emociones, a meditar... por eso recomiendo lo que a mi me ha ayudado. Pido disculpas", ha zanjado Padilla.