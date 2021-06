Georgina Rodríguez se emociona al ver cantar a su hija pequeña: "Noche de concierto e ilusión"

Georgina Rodríguez y su familia acompañan a Cristiano Ronaldo a los diferentes países donde este juega sus partidos en la Eurocopa, viajes que suman vivencias en la familia como la última que ha compartido la influencer en sus redes sociales.

Su hija pequeña, Alana Martina, ya comienza a dar las primeras señales de la artista que lleva dentro y su madre no ha desaprovechado la oportunidad de mostrar su talento a través de su perfil oficial de Instagram.

En la publicación se puede ver un vídeo de la pequeña, de tan solo tres años, interpretando con mucho sentimiento uno de los éxitos infantiles de estos últimos años, Let it go, de la película de Disney, Frozen.

Una exhibición que le ha arrancado varias sonrisas a Georgina debido a la pasión de la pequeña al cantar. Incluso la modelo se animaba a seguirle la actuación con tímidos gestos y vocalizando la letra de la canción.

Las reacciones a tal ternura no se han hecho esperar, como la de la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro: "Amor de tía". Otros rostros conocidos que no se han podido resistir a admirar a Alana Martina han sido Adriana Abenia, Rachel Valdés y Paula Echevarría.