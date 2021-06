Piden 8 meses de cárcel para una coordinadora de servicios jurídicos de un sindicato por mentir en un juicio

En su nota de prensa, el Ministerio Fiscal sostiene que la acusada era, en el momento de los hechos, coordinadora de los servicios jurídicos de un sindicato y, el día 3 de julio de 2019, "faltó maliciosamente a la verdad" en diversos extremos relevantes en su declaración como testigo en un juicio oral, correspondiente a un procedimiento sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo seguido ante el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés.

La acusada declaró extremos tales como que, "en el momento en que la vacante queda libre en Oviedo -año 2014-, el trabajador era graduado social y no podía cubrir el puesto de abogado", que "no tenía conocimiento de que tuviese esa formación en dicho momento y que sacó la carrera privadamente", que ella "no sabía nada", faltando así a la verdad, puesto que la acusada conocía perfectamente que este era abogado desde el año 2011 y, por tanto, tenía la cualificación necesaria para acceder a ocupar esa vacante en la sede de Oviedo. La acusada fue la madrina en la jura formal como abogado que tuvo lugar el día 16 de diciembre de 2011 ante el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de falso testimonio.