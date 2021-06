La bandera arcoíris no onderá finalmente en la fachada del Ayuntamiento de Madrid

Por segundo año consecutivo, la bandera arcoíris no lucirá en la fachada del Ayuntamiento de Madrid en la semana del Orgullo. Así lo ha confirmado esta mañana la vicealcaldesa de la capital quien hace unos días aseguraba que trabajaba en buscar una solución, siempre dentro de la legalidad.

"Elevé una consulta jurídica a nuestra asesoría, pero lamentablemente nos ha dicho que no podemos desplegarla. No somos nosotros los que lo decimos sino el servicio de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid, que no son políticos ni son homófogos", ha aclarado Begoña Villacís ante los medios.

La líder naranja ha vuelto a vuelto a poner de manifiesto su apoyo al colectivo. Dice que como vicealcaldesa "le gustaría poner la bandera arcoíris en el Ayuntamiento de Madrid", pero que "los representantes políticos no estamos para cometer ilegalidades". A lo que ha añadido: "Eso lo dejamos a los golpistas, aunque luego les indulten".

No obstante, la vicealcaldesa de la capital ha prometido a los madrileños "buscar la manera de que haya una bandera en la ciudad". Mientras, los populares han confirmado que esta noche se iluminará la fachada del Ayuntamiento y la fuente de Cibeles con los colores de la bandera LGTBI , con motivo del comienzo de las fiestas. Y además, se iluminarán también el día 28 de junio, con motivo del Día Internacional del Orgullo, y los días 3 y 4 de julio.

El Orgullo 2020 también arrancó sin bandera sobre la fachada. Los grupos PP y Ciudadanos que conforman el Gobierno de la ciudad se acogieron entonces- y ahora- a la sentencia del Tribunal Supremo 11.63/2020 que les impide colocar enseñas arcoiris en el exterior del Ayuntamiento. Una nueva norma que, no obstante, otros ayuntamientos como el de Alcalá obviaron el año pasado. Incluso el propio vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado (Ciudadanos) desplegó este emblema en Vicepresidencia.

La oposición exige que la bandera luzca en Cibeles

Más Madrid ha exigido esta mañana al alcalde que despliegue la bandera arcoíris en Cibeles y deje de poner excusas. "Hay que ser más como el alcalde de Munich y menos como la UEFA", ha apuntado la portavoz, Rita Maestre.

"Estamos en el mes del Orgullo, que no es una fecha cualquiera, sobre todo para nuestra ciudad", ha declarado Maestre. "Madrid es referente internacional en la defensa de los derechos LGTBI y su Orgullo es el mejor del mundo. Y así tiene que seguir siendo, para eso se necesita un compromiso firme, sin dudas, por parte del Ayuntamiento. Esto significa que la bandera del arcoíris tiene que estar desplegada en la fachada de su Ayuntamiento".

Así, el grupo de la oposición llevará al Pleno del próximo martes una proposición con 12 medidas que concretan el firme compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra la LGTBIfobia. Estas son que el Ayuntamiento de Madrid despliegue la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles; mostrar el compromiso de la ciudad de Madrid con los derechos humanos de las personas LGTBI y con la lucha contra la LGTBIfobia o promover normativa y protocolos de actuación frente a la LGTBIfobia en el funcionamiento interno de los Centros Municipales. Asimismo, piden que se desarrollen programas específicos e integrales para el apoyo a las familias LGTBI. Promover programas específicos para la prevención del acoso escolar hacia los niños LGTBI y llevar a cabo campañas institucionales para la visibilidad y reconocimiento del colectivo LGTBI.

También, dar apoyo desde las administraciones públicas a todas aquellas víctimas de agresiones LGTBIfóbicas; reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las autoridades locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsando unas políticas públicas igualitarias e inclusivas; desarrollar programas específicos de atención para las personas sin hogar LGTBI;promover programas específicos para la prevención del acoso por identidad de género en los centros deportivos fomentando el respeto a la diversidad.

Organizar durante el mes de julio actividades culturales, artísticas o recreativas relacionadas con la visibilidad, la realidad o los derechos de las personas trans, en honor al lema oficial del Orgullo LGTBI+ 2021 ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya’. Y mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Madrid al colectivo LGTBI condenando el grave ataque a los derechos de las personas LGTBI que está sufriendo la población en Hungría, tras la aprobación de la normativa que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas y la equipara a graves delitos como la pedofilia, y en Polonia, ante la proliferación de las denominadas “Zonas libres de ideología LGTBI”.