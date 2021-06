A FONDO | Colgar o no colgar la bandera: polémicas en varios ayuntamientos por los símbolos LGTBI

Llega la semana del Orgullo y se repiten polémicas pasadas sobre si la bandera LGTBI puede ondear o no en los ayuntamientos de toda España. De nuevo choque entre partidos, plenos tensos, decisiones judiciales y conclusiones dispares. Madrid, Cádiz, Alcalá, Valladolid o Zaragoza son cinco de los ejemplos en los que se han dado estas situaciones.

En el caso de Madrid, la polémica ha afectado directamente a su alcalde, José Luis Martínez Almeida, y a su vicealcaldesa, Begoña Villacís. El primero aseguró que la bandera LGTBI no colgaría del balcón del consistorio, entre otros motivos, dicen algunas voces, por la influencia de Vox. Villacís, en cambio, aseguró que si de ella dependiera sí que ondearía. De todos modos, Almeida no tardó mucho en corregirla: no habrá bandera. Esa decisión ha desatado las críticas tanto de la oposición como de las organizaciones del colectivo. Pero, ¿qué más casos se han dado?

En Cádiz habrá bandera

En el Ayuntamiento de Cádiz sí que ondeará la bandera LGTBI durante toda esta semana, como anunció el propio alcalde, José María González, Kichi. El año pasado, Abogados Cristianos presentó una denuncia para evitar la presencia de la bandera en los balcones y finalmente fue retirada y entregada a los colectivos LGTBI. Pero este año será diferente. La concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón aseguró que habría izado y así ha sido.

"Todos los años es importante celebrar el 28 de junio para reivindicar la dignidad y los derechos de la personas LGTBI", aseguró Carrión, pero este año, siguió "después de que hayamos visto cómo la derecha ha utilizado el contexto de la pandemia para aplicar recortes en los colectivos más vulnerables como el de LGTBI y con la amenaza de la implantación del pin parental, es necesario salir a la calle", terminó diciendo la concejala, oponiéndose a las críticas de la oposición.

Polémica en Zaragoza

La polémica también se ha desatado en Zaragoza después de que un juzgado declarase contrario a derecho que se coloque la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Dio validación así a la denuncia de Abogados Cristianos, que dice que "junto a la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas no pueden colocarse otras banderas".

El juez fundamenta su decisión en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 26 de mayo de 2020. Dice que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

Condena a la Diputación de Valladolid

Valladolid tampoco se ha librado de la polémica. El año pasado, el juez condenó a la Diputación por su decisión de colgar la bandera LGTBI en la fachada de su sede el pasado junio y la ha condenado a abonar las costas del proceso. De la misma forma, Vox llamó al alcalde de la ciudad a no izar la bandera en el Ayuntamiento, basándose en decisiones judiciales que se han dado en otras localidades.

Ya este año, en el consistorio vallisoletano se ha constituido un grupo de trabajo para la diversidad LGTBI, promovido por la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad con la participación de colectivos y personas de la ciudad que trabajan por la diversidad. Sobre la bandera, la polémica parece que este año ya ha quedado en un completo segundo plano.

Alcalá mantuvo la bandera

El año pasado también un juzgado denegó la petición de retirada de la pancarta con los colores LGTBI situada en uno de los balcones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que había sido solicitada, también, por Abogados Cristianos. En su auto en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por Abogados Cristianos el juez señaló que “una pancarta o cartel no es una bandera” y “por lo tanto no entra en competencia con la bandera de España”, según ha informado el Ayuntamiento.

El juez sostuvo además que “existe una práctica inmemorial en España de colgar reposteros y otras telas emblemáticas en los balcones, incluidos los edificios oficiales con motivo de fiestas o conmemoraciones”, y añade que “la bandera del arcoíris que identifica a ciertos grupos sociales no es propiamente una bandera”.

Quejas de Vox en Gijón

La polémica en el caso de Gijón ha llegado de la mano de Vox. "Por la presente y como continuación a la solicitud ya presentada, el grupo municipal Vox exige la retirada de forma inmediata de la bandera no oficial colocada en la fachada del Ayuntamiento", escribió el grupo a la alcaldesa, Ana González. En la misiva añaden también que el izado de la bandera "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente y en particular con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas". El Gobierno de la ciudad asturiana, en cambio, no ha entrado en el debate.