El 80% de personas LGTBI creen que Madrid es amigable con su colectivo pero el apoyo institucional es "insuficiente"

El colectivo LGTBIQ+ celebra sus fiestas del Orgullo a finales de este mes. Se sienten respaldados por la ciudadanía, en cambio ven "insuficiente" el apoyo de las institucionales. Así se desprende de la primera encuesta municipal realizada a las personas que dicho colectivo. Una de las primeras conclusiones del estudio ‘El colectivo LGTBIQ+ en la ciudad de Madrid’, elaborado por el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento es que el 81,3% considera a la capital de España una ciudad "muy o bastante amigable con las personas LGTBI".

Y es que, entre las palabras más repetidas por los encuestados son todas de connotaciones positivas: abierta, libertad y tolerante, Orgullo, amigable o Chueca. A juicio de la vicealcaldesa, "esto refuerza la idea positiva que tienen las personas LGTBI acerca de la ciudad de Madrid". Sin embargo, dos de cada tres encuestados considera que los esfuerzos ejercidos por parte de las administraciones públicas para apoyar a las personas LGTBIQ+ no son suficientes. Además, un 55,9% cree que la intolerancia hacia las personas del colectivo se ha mantenido igual o ha aumentado en los últimos años. Este porcentaje aumenta hasta el 58,5% cuando se pregunta por la violencia física y hasta un 60,7% por la violencia verbal.

Precisamente, entre los retos a alcanzar destaca el acoso físico y verbal, dado que afecta a una cuarta parte de las personas LGTBIQ+ y las agresiones al 6% de ellas. Sin embargo, la mayoría no lo denuncia y 6 de cada 10 aún evita determinadas situaciones – especialmente los hombres –, dice el informe.

Otro dato relevante es el papel de los progenitores quienes pasan a un segundo plano: tanto ellos como ellas hablan sobre su orientación sexual o identidad de género antes con sus amigos que con sus progenitores (con una gran diferencia). Además, hablan antes con su madre que con su padre. A esto se suma que una cuarta parte de los que los que han admitido su orientación y/o identidad, declara que su madre aún no lo sabe. En el caso de los padres, este porcentaje sube hasta ser de un tercio.

De ahí que los grupos de amigos constituyan el principal apoyo de las personas del colectivo LGTBIQ+, por diferentes motivos. Es entre amigos donde mayor libertad se siente para expresarse abiertamente (un 80,5% así lo declara) y también donde se percibe menos discriminación (13,3%). Además, la mayoría (60,6%) eligió a un amigo para hablar por primera vez sobre su orientación sexual o identidad de género y declara que sus amigos cercanos reaccionaron correctamente ante la noticia (73,4%). El 25,4% y el 18,2% considera que su madre y su padre – respectivamente –, les apoyaron cuando se enteraron de su pertenencia en el colectivo LGTBIQ+. En el ámbito familiar, la mayoría (56,2%) percibe al menos algo de discriminación hacia las personas LGTBIQ+ y considera (también en un 56,2%) que es un entorno donde no pueden mostrarse abiertamente.

Asimismo, para este colectivo fundar una familia sigue siendo un reto: solo una cuarta parte tiene hijos y entre los que no los tienen, la mitad querría tenerlos. Entre los que sí tienen hijos, una mayoría ajustada cree que no ha supuesto dificultades. Por tanto, para no pocos las dificultades prevalecen. Independientemente de si se es padre o madre, se percibe que la crianza de los hijos implica dificultades.

El estudio

Para la realización del estudio se ha encuestado a 600 personas del colectivo LGTBIQ+ residentes en la ciudad de Madrid de entre 18 y 75 años. Con anterioridad al trabajo de campo, se realizó una prueba piloto para realizar un control de calidad de la encuesta, observar la adecuación y comprensión del cuestionario e introducir los cambios necesarios.

Además de este estudio, el delegado del área de Familias y Bienestar Social ha destacado el desarrollo de "la primera política pública para el colectivo LGTBI de la historia del Ayuntamiento". Según Pepe Aniorte se trata de uno de cuyos pilares es el Programa Integral de Apoyo a las Familias, que responderá a muchas de las situaciones sobre las que los encuestados manifiestan preocupación, como los conflictos ante la salida del armario o el acceso a la paternidad y maternidad. Otro de los pilares de la política será un módulo contra el acoso escolar a la infancia LGTBI en la web violenciacero.es, dirigido a la comunidad educativa y a las familias. El delegado ha mencionado también el programa piloto para atención a víctimas de la LGTBIfobia, que ya está proporcionando atención psicológica y orientación jurídica a quienes sufren algún tipo de agresión, informan desde Cibeles.