Alejandro Speitzer confirma la ruptura con Ester Expósito bloqueándola en Instagram

Instagram es una ventana a la vida privada de los famosos y Ester Expósito lo sabe bien. La actriz es una de las españolas que más éxito tiene en esta red social y durante los dos últimos años ha compartido los momentos mas románticos con su ahora expareja Alejandro Speitzer.

Fue precisamente el distanciamiento en redes sociales el que hizo sospechar a sus seguidores de que la relación se había terminado.

Expósito y Speitzer se conocieron en el rodaje de la mini serie de Netflix Alguien tiene que morir y desde entonces no se habían separado. Por eso sorprendió que ambos acudieran a un evento a Milán y no posaran juntos.

Después de semanas huyendo de los rumores de ruptura, un pequeño pero efectivo movimiento de él ha confirmado las sospechas. El actor mexicano ha decidido bloquearla en Instagram.

Aunque aun no han borrado las fotos juntos, Ester ya no aparece etiquetada en la cuenta de Alejandro y sus comentarios han desaparecido. Esto, junto al hecho de que ya no se siguen el uno al otro, demuestra que el joven ya no quería ver las fotos de su expareja por ninguna parte en Instagram.

La interprete conocida por su papel en Élite no parece dispuesta a dar más declaraciones, ya que los problemas se le acumulan. Esta vez por unas historias en Instagram en el Parque del Retiro de Madrid. La localización era la misma que la del cantante de reggaetón Rauw Alejandro, lo que hace sospechar que estaban disfrutando una cita juntos.