La curiosa razón por la que Harry y Meghan no quisieron que Archie fuera conde de Dumbarton

Hay que volver a la entrevista con Oprah Winfrey que fue, claramente, un punto de inflexión y en el que se analiza cada palabra, gesto o mención que los duques de Sussex hicieron. En ella dejaron muy claro que si Archie no tenía títulos nobiliarios (y por tanto tampoco tratamiento de realeza) era porque así se lo habían impuesto desde la familia real británica tras su marcha. Pero puede que no fuera así del todo...

"Esa no es nuestra decisión. Incluso aunque yo tengo muy claro tanto lo malo como lo bueno que conllevan esos títulos, es su derecho de nacimiento, y ya después podrá tomar una decisión sobre ello", dijo Meghan Markle mientras el príncipe Harry asentía. "No me importa toda la magnificencia que rodea a estas cosas. Para mí, el título más importante que tendré es el de mamá", añadió.

Pero eso de restarle consideración a los títulos y que fue cosa decidida desde Buckingham Palace no es la información que tienen en The Telegraph. Según este diario inglés la razón sería mucho más terrenal y menos aleatoria, porque tiene que ver con el bullying.

El título nobiliario que le correspondía a Archie por nacimiento es el de conde de Dumbarton. Pero según el citado medio, el príncipe y su esposa rechazaron esta consideración por un motivo sencillo para la crianza de su primogénito: dumb, en inglés (sobre todo el que se habla en Norteamérica) significa "tonto, imbécil", por lo que ninguno de sus padres deseaban que otros compañeros se burlaran de él llamándole lo que en español sería "tontarton".

Este título, además, es bastante antiguo, ya que se creó en Escocia el 9 de marzo de 1675. Fue a parar a Lord George Douglas, hijo del marqués de Douglas y hermano menor del conde de Selkirk, por sus servicios prestados durante la guerra franco-holandesa, en la que los ingleses apoyaron a Francia hasta 1674, luego abandonaron la contienda para volver, en 1678, del bando holandés.

Aquel título nobiliario no tuvo mucho mayor recorrido hasta que Isabel II lo volvió a crear en 2018 para su nieto, el príncipe Harry, tras su boda con Meghan, como uno de sus títulos subsidiarios para cuando tuviera herederos, siendo Archie el primero en la línea de sucesión, claro.

Esta es, en suma, una nueva inexactitud entre las versiones de los Windsor y de los Sussex, dado que varios de los comentarios que estos últimos hicieron en su entrevista con Oprah han ido siendo desmentidos o, al menos, puestos en duda, desde Buckingham, como su boda secreta antes de la oficial (que negó el arzobispo de Canterbury) o, recientemente, la petición que le hicieron a Isabel II de llamar Lilibet a su nueva hija, algo que desmintió una fuente a la BBC y razón por la que Meghan y Harry, que sostienen que no solo le pidieron permiso sino que fue la primera persona en saberlo, ha amenazado con acciones legales a la cadena británica.