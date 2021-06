María Eugenia: "Vengo a 'First dates' buscando a un chico tipo Jack Sparrow o Ragnar Lothbrok"

Con una sonrisa permanente en la cara y bastante alocada, así llegó este jueves María Eugenia a First dates. La joven madrileña acudió al programa de Cuatro sin que lo supieran sus padres: "Cuando se enteren me van a matar".

"Me considero la oveja negra de la familia porque soy la pequeña y la más rebelde, pero todos me quieren mucho. Podría equivocarme, pero creo que soy la favorita de todos", admitió en su presentación la estudiante de Diseño.

Al entrar, le comentó a Carlos Sobera que le parecía que estaba en una película, y el presentador bromeó con ella afirmando que "aquel que ves allí –por Matías Roure- es de cartón piedra".

Siguiendo con el tema cinematográfico, la madrileña afirmó que había acudido al restaurante "en busca de un chico tipo Jack Sparrow, que sé que no existe, pero si existiera... ¡Qué personaje! Aquiles, me parece brutal; o Alejandro Magno, me encanta".

"También me gusta la serie Vikingos, sobre todo Ragnar Lothbrok. Esos son hombres de verdad que hoy en día casi no existen porque eran muy auténticos, fuertes, salvajes, románticos...", añadió.

Su cita fue Carlos, un vigilante de seguridad de Las Palmas afincado en Madrid: "Soy un tío con suerte porque mis amigos me dicen que todo lo que me propongo lo consigo. Pero en el amor no la tengo", afirmó.

María Eugenia y Carlos, en 'First dates'. MEDIASET

María Eugenia causó una gran impresión en Carlos, y ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor, buscando puntos en común para continuar con más citas fuera de las cámaras del programa.

Pero la velada no fue tan de película como se imaginó la madrileña, sobre todo cuando pasaron a tomarse el postre en la terraza, donde rechazó a Carlos en varias ocasiones con las proposiciones sorpresa escondidas en las bolas de la máquina.

María Eugenia y Carlos, en 'First dates'. MEDIASET

"Lo siento mucho, pero no vas a hacer nada de esto", afirmó la estudiante. "Solo dice que muerda suavemente el labio de mi pareja", explicó Carlos, pero ella le contestó que "jamás en la vida, lo siento".

"Iba todo bien, pero al final, fue todo mal. Pensaba que le gustaba o que había algo, pero creo que no había nada de nada", reconoció el vigilante mientras su cita sacaba una nueva bola.

La estudiante leyó el mensaje y señaló que "yo ya soy muy peliculera, no necesito un beso de película. No es porque sea él, es que a nadie le doy un beso así como así. Son cosas especiales, no se regalan".

Al final, y pese a todo lo que había pasado, Carlos sí que quiso una segunda cita con la madrileña "para conocerla mejor". En cambio, María Eugenia no quiso volver a quedar con el canario "porque no encajamos mucho".