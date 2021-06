El Pleno de Santander acuerda agilizar los trámites para la cubierta de la Plaza Porticada

En una sesión que se ha retrasado casi dos horas por problemas informáticos que impedían transmitir el Pleno en directo por la web del Ayuntamiento, la iniciativa ha salido adelante, de modo que se continuará trabajando en la tramitación de la modificación urbanística necesaria para que vuelva a Pleno, una vez ha superado el trámite ambiental del Gobierno de Cantabria.

Además, de forma paralela se podría convocar un concurso de proyectos, según ha trasladado el concejal de Urbanismo, César Díaz (PP), quien ha considerado que se trata de una intervención "estratégica" para la ciudad, que permitiría "revitalizar el centro urbano".

En este sentido se ha pronunciado el promotor de la moción, el portavoz regionalista José María Fuentes-Pila, para quien se trata de una oportunidad para que la plaza sea algo más que un lugar de paso. Además, ha subrayado que entiende las críticas al proyecto -fudamentalmente, de oportunidad y coste- pero se trata, ha dicho, de que "en Santander ocurran cosas".

La propuesta ha sido rechazada por el PSOE porque "se trata de un proyecto previo a la pandemia que ahora no tiene sentido" porque sería cerrar un espacio, lo que actualmente es "claramente inconveniente", ha dicho su el concejal Francisco González de Riancho, quien ha apostado por "repensar" los espacios de la ciudad en los que se podrían gastar los casi 8 millones de coste del proyecto; un gasto que "ahora no está justificado". En su opinión, una cubierta "no es la mejor solución" para la Porticada ni serviría para revitalizar el comercio del centro.

En un sentido parecido, el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha considerado que cubrir la plaza no sería "un hito de transformación urbana", además de que no existen plazas porticadas cubiertas. Ha defendido que hay "alternativas mejores" para una plaza que carece de "atractivo comercial" pues no acoge ningún negocio de este tipo.

El portavoz de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, no ve "de qué forma va a mejorar el comercio" si no es creando un centro comercial, que a su juicio supondría "empeorar la calidad del centro". Además, ha subrayado que "hay que hacer el contenido antes que el continente".

Mientras, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío se ha abstenido tras ser rechazada su moción transaccional en la que pedía la creación de aparcamiento en el centro, como demanda el propio comercio, ha dicho. "Una cosa sin la otra no vale", ha asegurado, apuntado que, de este modo, la moción se queda "corta" para poder ayudar al sector comercial del centro que "languidece por falta de iniciativas".

INDULTOS Y "LOS INDULTOS DEL PP"

Por otra parte, el Pleno ha aprobado tres mociones de PP, Cs y Vox contra los indultos del procés, las dos primeras con todos los votos a favor excepto los del PSOE y UxS, con la abstención de Vox, y la de este último partido, con los mismos votos en contra, a favor de PP y Cs y la abstención del PRC.

Los populares han denunciado la "falta de respeto" a la división de poderes, fundamento del Estado de Derecho, que ha demostrado el presidente, Pedro Sánchez, a quien han acusado de "blanquear el separatismo"; mientras Ceruti no entiende cómo la izquierda apoya a los ricos -Cataluña-, a los que ofrece un "trato de privilegio". El edil de Vox ha confiado en que la justicia anule los indultos por "abuso de poder", siente en el banquillo "a los estrategas" y al final "la ley general vuelva a aplicarse en Cataluña".

Los regionalistas rechazan los indultos pero no pueden apoyar la moción de Vox porque defienden el estado de las autonomías, según Fuentes-Pila.

La polémica ha surgido con la intervención del portavoz socialista, que, tras calificar las mociones de "tramposas e inútiles" porque los indultos ya se han concedido, se ha referido a "los indultos del PP" y la "red clientelar", a raíz del derrumbe del edificio de la calle Sol 57, señalando que una de las empresas relacionadas con el suceso tenía tres contratos del Ayuntamiento en marzo de 2020 y el "otro" se hace cargo de la gestión de los conciertos de la Campa de la Magdalena.

A lo que Díaz ha replicado denunciado la "bajeza política" y "la más absoluta bajeza personal" del portavoz socialista.

ESTACIONAMIENTO DE CARAVANING, A CONCURSO

Tampoco se ha aprobado la moción socialista sobre autocaravanas en que pedía que se amplíe el número de plazas de estacionamiento en Las Llamas y que se doten de los servicios adecuados, así como la posibilidad de establecer un sistema de 'fichas por servicios prestados' con un pequeño coste para los usuarios, entre otras demandas.

Durante el debate, la concejala de Turismo, Miriam Díaz (PP), ha anunciado que el estacionamiento de caravanas de Las Llamas se concesionará, de modo que el adjudicatario se ocupará de la organización, seguridad, reservas y pago porque "no puede ser gratuito como hasta ahora".

También ha anunciado que el Ayuntamiento ha analizado varios puntos para ubicar otros estacionamientos, como en el Puerto, y que este tipo de aparcamientos se incluirán en la OLA.

Nuevamente Fernández ha suscitado la polémica al denunciar "el clasismo del PP" que considera a quienes hacen caravaning "perroflautas", lo que Díaz ha negado. "Yo he estado en autocaravana y no me considero perroflauta", ha replicado la popular, que ha acusado al socialista de "atacar a lo bajo" y de hacer comentarios "fuera de lugar".

URBANISMO

Otra moción que ha salido adelante es una socialista, enmendada por el PRC, para constituir, en un plazo no superior a tres meses, una comisión de trabajo permanente -el PSOE proponía crear un Consejo- dentro del Consejo Municipal de Cultura que se encargue de la supervisión de los proyectos de obra pública, sean de rehabilitación, renovación o reforma, que supongan importantes alteraciones de la trama, la arquitectura o el paisaje urbano.

La iniciativa ha prosperado con los votos a favor de sus proponentes y de Ciudadanos, que la ve "razonable", con la abstención del PP y el voto en contra de Vox -que ha echado en cara a los socialistas que la primera moción en este sentido fue suya y salio adelante por unanimidad-, que consideran que un nuevo consejo es "crear burocracia".