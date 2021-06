Pleno.- La Ley para la gestión de los fondos europeos sale adelante con los votos en contra de PP y Ciudadanos

El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Muñoz, durante su intervención, ha asegurado que "ojalá" el Gobierno de Castilla-La Mancha hubiera hecho esta ley de otra manera y "ojalá" -ha afirmado- "hubiera entendido que estos fondos no son para las próximas elecciones, sino que son para la próxima generación".

"Ustedes han aplicado el rodillo" en la tramitación de esta ley, ha lamentado el portavoz de Ciudadanos, quien ha recordado que el modelo socialista de gestionar el dinero de todos ha llevado a Castilla-La Mancha a ser la región "con más tasa de paro femenino", la segunda región "con mayor deuda pública", la tercera región "con menor PIB pér capita", y la cuarta región "con mayor tasa de paro".

"Qué Dios nos pille confesados porque nos jugamos mucho con los fondos europeos de recuperación", ha enfatizado Muñoz, quien ha vuelto a pedir que la gestión de los fondos europeos esté dirigida por una agencia independiente, formada por expertos de la función pública, del tejido empresarial de la región, expertos de la UCLM y expertos, en definitiva, "sin carné político", ha abundado.

También ha pedido la creación de un Portal de Transparencia Next Generation, que ofrezca de una forma centralizada toda información de estos fondos para "evitar su uso irregular y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a conocer en que se gasta su dinero".

PP: "MUCHAS DUDAS Y POCAS CERTEZAS"

El PP, por su parte, no ha aclarado su voto pero su portavoz, el diputado Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que esta ley genera "muchas dudas y pocas certezas" a los 'populares', ya que mucho se temen -ha dicho- que esta norma "no es para hacer las cosas más rápidas y mejor", sino para hacerlas "con más opacidad y con menos transparencia dejando a un lado a los grupos parlamentarios".

Asimismo, ha asegurado que esta ley "reduce drásticamente" las garantías procedimentales administrativas clásicas "establecidas hasta este momento en nuestro ordenamiento bajo el pretexto del empleo de los fondos que proceden de la Unión Europea".

El diputado del PP ha advertido de que "una cosa es agilizar" y otra pensar "que todo el monte es orégano", y una cosa es pretender ser "ágil y otra intentar saltarse todos los controles como si esto fuera una olimpiada y de manera injustificada".

"No entendemos que si esta ley es para agilizar los fondos provenientes de 'Nex Generation' se quieran meter por la puerta de atrás el resto de fondos que viene recibiendo nuestra región independiente de que haya pandemia o no", ha avisado.

También ha alertado de que en esta ley "se les ha olvidado meter la palabra transparencia", ya que no se trata de "una opción", si no, de "una obligación" porque es uno de los requisitos más señalados por la Unión Europea. "Sin transparencia y sin rendición de cuentas ni explicaciones no habrá fondos, entonces no entendemos cómo ustedes son tan reacios a incluir el propio concepto transparencia".

PSOE PIDE LA IMPLICACIÓN DE TODOS

De su lado, los socialistas han defendido que con esta ley "se da un paso adelante". "Los castellanomanchegos la necesitan", ha subrayado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, quien ha tendido la mano a Ciudadanos y PP para transar algunas de las enmiendas que han llegado 'vivas' al pleno del Parlamento.

Mora ha coincidido con Ciudadanos en que estos fondos no son para esta generación sino que "construyen las generaciones del futuro", y por eso -ha pedido- todos "tenemos que estar implicados". Por eso, esta ley -ha manifestado- sirve para administrar "con eficacia, con transparencia y con eficiencia" unos fondos solidarios desde la Unión Europea que "no es otra cosa que una salida socialdemócrata que es la de la solidaridad y la de pensar en que tenemos futuro e ilusión".

El diputado del PSOE ha respondido a Ciudadanos que la responsabilidad política en un sistema democrático corresponde al gobierno elegido democráticamente a través de un parlamento y es ese gobierno -ha señalado- el que tiene que rendir cuentas de la gestión que realice de estos fondos rechazando con estas palabras el planteamiento de la formación naranja de crear una agencia independiente formada por tecnócratas.

Al PP le ha dicho que "no vengan ahora a pedir eficacia y transparencia" cuando en su día -ha apuntado- los 'populares' rechazaron una enmienda transacional para incluir estos conceptos.

RUIZ MOLINA ABOGA POR UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que con este proyecto de ley la administración se dota de una herramienta para que, "con los medios propios", se pueda hacer frente al reto de gestionar "unos recursos que deben de ser la oportunidad, no solamente para dar respuesta a los efectos negativos que ha tenido la pandemia, sino también para impulsar con firmeza un cambio de modelo productivo", ha afirmado.

El titular de las cuentas regionales considera que esta ley es "crucial" para afrontar el reto de poder ejecutar los fondos europeos por la importancia de los recursos que Castilla-La Mancha espera poder gestionar y por la celeridad que se "nos exige desde las autoridades europeas" a la hora de gestionar estos recursos.

Así, ha explicado que esta ley tiene tres objetivos: simplificar la maquinaria administrativa relacionada, fundamentalmente, con la contratación pública; dotar a los funcionarios de posibilidades de movilidad, al objeto de sacar el mayor partido posible a los recursos humanos; e intensificar la coordinación a través de una Comisión Delegada para los Fondos Europeos y el refuerzo de las funciones de la Comisión Regional de Fondos Europeos.

También ha defendido que este proyecto de ley se ha diseñado "con un respeto absoluto" a la normativa estatal y al reglamento de la Unión Europea por el cual se regulan estos fondos de recuperación y resiliencia. Dicho esto, ha cargado contra Ciudadanos y el PP por "falsear" la realidad y ha negado que esta normativa sea "la puerta de atrás" como asegura la oposición porque "ha pasado absolutamente todos los trámites". "Transparencia absoluta", ha destacado.