La reina Letizia recupera su idilio con el rojo y vuelve a vestir su color fetiche

Doña Letizia ha continuado con su apretada agenda de la semana y esta mañana, coincidiendo con la festividad de San Juan Bautista, ha presidido el acto con motivo de la festividad del patrón de la Policía Municipal de Madrid, en la que ha entregado las Medallas al Mérito Profesional y las Cruces al Mérito de este cuerpo.

Después de varios días sorprendiendo con sus estilismos, la reina ha impresionado a los asistentes recuperando de su armario el rojo, su color fetiche, para esta señalada ocasión.

Para ello ha confiado en el diseñador italiano Salvatore Ferragamo, con un vestido midi de la temporada Primavera-Verano 2019, con cuello mao, corte camisero muy fluido con la cintura ajustada que marcar una silueta proporcionada de reloj de arena y que en su día estuvo a la venta por 1650 euros.

La reina Letizia en la entrega de las medallas. JOSÉ RAMÓN HERNANDO/EUROPA PRESS

Las mangas tres cuartos de tipo farol con fruncidos y efecto drapeado y falda midi de línea evasé con bastante vuelo le otorgaban a Letizia un estilo muy juvenil que, combinados con el tono del vestido, resultaba un diseño bastante favorecedor.

Los zapatos, como no podía ser de otra manera, eran unos salones destalonados en color nude de Carolina Herrera, perfectos para no quitarle el protagonismo al vestido y no sobrecargar el estilismo, que estaba adornado con unos llamativos pendientes de rubíes.

En cuanto al look beauty, la reina se decantó por el moño bajo, otro de sus peinados infalibles que llevan acompañando a Letizia durante años y que ha sabido estilizar y hacerlo completamente suyo. El maquillaje, como siempre, consta de unas cejas bien marcadas y un ligero ahumado en colores tierra cálidos, pero con uno más subido de lo habitual, que acompañan al diseño a la perfección.

La reina Letizia en la fiesta de 'San Juan Bautista'. JOSÉ RAMÓN HERNANDO/EUROPA PRESS

Como es costumbre, Letizia vuelve a reciclar uno de sus vestidos. Este diseño ya lo lució hace dos años en la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en Palma de Mallorca.

Para esta ocasión, la reina lo conjuntó con unos salones en animal print de serpiente, un bolso de mano con el mismo estampado y una melena suelta y más relajada, con su perenne raya a un lado.