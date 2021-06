El Museo Fallero acogerá un mural colectivo de arte urbano que viajará por otras 5 ciudades europeas

20M EP

NOTICIA

Una de las fachadas del Museo Fallero de València acogerá temporalmente un mural colectivo a gran escala de arte urbano en el marco de la iniciativa 'Make Europe Bloom: the time is now!', propiciado por la organización no gubernamental Unión de Federalistas Europeos (UEF) y con el aval de los organismos europeos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.