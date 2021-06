Jorge Javier Vázquez, de los pocos que no acuden al tanatorio a despedir a Mila Ximénez: los motivos de su ausencia

La muerte de Mila Ximénez ha dejado un vacío entre los que la quería difícil de llenar. Sin embargo, este miércoles, cuando se conoció el fatídico desenlace de la periodista y escritora, sus amigos la recordaron con una sonrisa.

Muchos, casi todos, acudieron al tanatorio de la M30, que se quedó pequeño ante tanta visita para darle el último adiós. Muchos compañeros de Sálvame y del mundo de la televisión, la cultura y el periodismo se acercaron para estar con la familia y dar su particular despedida a Mila.

Este miércoles 23 de junio, la periodista y colaboradora de televisión Mila Ximénez ha fallecido este miércoles a los 69 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón. El hermano de Mila Ximénez, que ha sido su defensor siempre que la colaboradora ha concursado en un programa de televisión, llegaba al tanatorio agradeciendo a la prensa el cariño y el apoyo en este día tan triste. "Son momentos difíciles, gracias a todos", decía Manolo a la prensa con la voz entrecortada y aguantando el tipo ante los medios de comunicación. Familiares y amigos dan el último adiós a Mila Ximénez. (EUROPA PRESS)

Sin embargo, hubo una sonaba ausencia. La de su compañero de vida, que decían, Jorge Javier Vázquez. No obstante, era de esperar que el presentador catalán no acudiera, a tenor de lo que había desvelado a eso de las 16 horas en Sálvame. No era otra cosa que contar los últimos días de la relación con Mila y cómo fue su último encuentro, su particular despedida. Fue ella la que lo llamó para despedirse expresamente de él en persona.

"Me despedí de Mila el pasado martes y jamás lo podré agradecer, porque no era consciente de lo mal que estaba", relató. "Fue una despedida tan poco alejada de lo triste, de lo oscuro, de lo tenebroso, y tan llena de luz quiero compartirlo con vosotros", dijo. "Poder despedirme de ella es algo que jamás podré olvidar".

Por eso, decidió tomar la determinación de quedarse con lo positivo de haber vivido una amistad única y también con las palabras de cariño que se dedicaron en los últimos momentos de la periodista. "Me resisto a engancharme a ¡qué putada que se ha ido!'. Prefiero agarrarme al 'qué bien ha vivido'".

Palabras que resumen su forma de ver la vida y su sonada ausencia en el tanatorio donde reposaban este miércoles los restos mortales de Mila.