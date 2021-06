Continúan las discrepancias entre Colau y Collboni por el Hermitage

Continúan las discrepancias acerca del Hermitage entre los socios de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona En Comú y PSC. Los de Colau continúan en contra y, los de Collboni, a favor.

Así lo han mostrado este miércoles durante el pleno municipal, donde ERC se ha quedado sola en su intento de que el consistorio expropiara el terreno del Port de Barcelona que iría destinado a la construcción del museo, aunque en un primer momento los 'comuns' sí iban a votar a favor.

No obstante, finalmente no ha sido así debido a que, antes la votación final, 'comuns' y socialistas han votado distinto en una enmienda propuesta por ERC para rebajar el tono de la reprobación, a la que el PSC no ha querido darle soporte y que los republicanos han tenido que retirar, ya que el único partido a favor de esta era En Comú. Así, finalmente todos los grupos municipales excepto ERC han votado en contra de la propuesta republicana.

La teniente de alcaldía, Janet Sant (En Comú), se ha mostrado optimista con el reciente nombramiento del ‘exconseller’ Damià Calvet como presidente del Port: “Tengo confianza para abrir una nueva etapa y decidir qué hacer en la nueva bocana”, ha dicho, mostrando así su voluntad de negociar con Calvet. Por su parte, Xavier Marcè (PSC) se ha mostrado a favor del Hermitage y lo ha descrito como “una extraordinaria oportunidad”.

Durante la sesión, los grupos han recordado que, si el proyecto del Hermitage no tira adelante, el consistorio corre el riesgo de enfrentarse a una posible judicialización del caso por parte de los promotores, a quienes el Ayuntamiento podría tener que indemnizar. “Tenemos que evitar que esto se convierta en contencioso” ha dicho el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall.