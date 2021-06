Este es el robot aspirador más barato de Cecotec: se llama Conga 990 Vital y puede ser tuyo por 120 euros

Los robots aspiradores han llegado para revolucionar la limpieza del hogar. Con un solo clic, estos gadgets, con los que ya trabajan muchas marcas reconocidas, son capaces de acabar con la última mota de polvo del suelo sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo. Una apuesta por la tecnología, la comodidad y la efectividad que, como cabe esperar han triunfado entre los usuarios: cada vez son menos los que no cuentan con alguna solución techie... ¡o los que no sueñan con tenerla! Aunque, todo se dicho, su precio no siempre nos permite hacernos con el modelo con el que soñamos... ¿O sí?

Este mes de junio (¡hasta el día 30 incluido!) Cecotec celebra sus Cecodays: jornadas llenas de descuentos con los que bajar el precio a numerosos productos de su catálogo, entre los que se encuentran numerosos modelos de sus robots aspiradores. De hecho, uno de ellos, el Conga 990 Vital se encuentra sujeto a un precio muy bajo que nos permite llevárnoslo a casa por menos de 120 euros. ¿Vas a perder la oportunidad de hacerte con un robot aspirador con el que dejar de lado una de las tareas más pesadas del hogar?

Robot aspirador Conga 990 Vital. Cecotec

Las prestaciones que debes conocer

Sí, es un cuatro en uno. Como los modelos de Cecotec que le preceden, el 990 Vital también es capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar el suelo. Además, lo consigue hacer de forma simultánea, gracias a su novedosa tecnología Only One System.

Como los modelos de Cecotec que le preceden, el 990 Vital también es capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar el suelo. Además, lo consigue hacer de forma simultánea, gracias a su novedosa tecnología Only One System. Tecnología punta a tu servicio. Entre los puntos fuertes de este modelo cabe destacar el sistema Force Clean, que cuenta con una potente turbina que maximiza la gran potencia de succión de hasta 1400 Pa. para garantizar un suelo siempre limpio, recogiendo todo tipo de suciedad; o el sistema Brush Pro, que ofrece un cepillo rotativo central que limpia a fondo arrastrando la suciedad en alfombras y moquetas. Y es que este cepillo central está diseñado con dos materiales, cuenta con cerdas y silicona de goma para desincrustar todo tipo de suciedad.

Entre los puntos fuertes de este modelo cabe destacar el sistema Force Clean, que cuenta con una potente turbina que maximiza la gran potencia de succión de hasta 1400 Pa. para garantizar un suelo siempre limpio, recogiendo todo tipo de suciedad; o el sistema Brush Pro, que ofrece un cepillo rotativo central que limpia a fondo arrastrando la suciedad en alfombras y moquetas. Y es que este cepillo central está diseñado con dos materiales, cuenta con cerdas y silicona de goma para desincrustar todo tipo de suciedad. Seis modos de limpieza. Para que cada usuario pueda utilizar el robot de la forma que más cómodo le resulte, el Conga 990 Vital pone a nuestra disposición seis modos de limpieza diferentes con los que dejar reluciente nuestra casa: auto, bordes, manual, habitación, espiral y vuelta a casa. ¿Con ganas de ponerlos todos a prueba?

