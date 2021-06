Anabel Pantoja se postula como concursante de 'Supervivientes 2022': "Tenía una cuenta pendiente"

Este martes, Cuatro y Telecinco emitieron una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Carlos Sobera. En ella, se pudo ver la reacción de Anabel Pantoja al regresar a Cayo Paloma. La colaboradora de Sálvame viajó hasta allí para visitar a su pareja, Omar Sánchez, e intentar insuflarle los ánimos que le faltan.

Pero no era la primera vez que Pantoja pisaba dicha isla. Y es que, fue una de las concursantes de Supervivientes 2014. Sin embargo, y siguiendo un patrón similar al de su novio, esta pidió de manera indirecta su expulsión al no soportar la estancia en el reality, y terminó por ser eliminada tras unas semanas de concurso, pues todos sus compañeros la nominaron para acortarle el suplicio.

Pero todo parece indicar que no queda nada de esa Anabel. Y es que, nada más llegar a la isla, ya en la edición actual, comenzó a llorar de emoción. "Tenía una cuenta pendiente, aunque todo lo que viví aquí fue muy intenso". El programa proyectó un vídeo sobre su paso por Supervivientes, en el que no hacía más que quejarse y asegurar que no se veía capaz de continuar.

Arrepentida, Anabel Pantoja comentó que no había estado a la altura y que fue una cobarde. "Isa y mi tía dejaron el listón por las nubes", dijo en alusión a los concursos de ambas. De hecho, Isa Pantoja participó en la edición de 2015, mientras que su madre, Isabel Pantoja, lo hizo en la de 2019.

¿Y Kiko Rivera?

Sin embargo, la influencer no mencionó el paso de su primo, Kiko Rivera, por el concurso de 2011. Algo que podría deberse a que el DJ abandonó o a que ambos se encuentran muy alejados actualmente.

"¿Te gustaría participar en la próxima edición?", preguntó, entonces, el presentador. Tras asegurarse Anabel Pantoja de que no bromeaba, asintió con ilusión. "Bueno, ahora, con el estómago lleno... te digo que sí", aceptó. De esta manera, se podría sumar a su compañero de Sálvame Kiko Matamoros, que también ha manifestado que le gustaría participar.