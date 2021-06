Andalucía no impondrá la mascarilla en el exterior, pero recomienda seguir usándola hasta que mejora la incidencia

La comunidad volvió este martes a registrar un leve descenso de la tasa de incidencia del coronavirus, que se sitúa en 171,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2,2 puntos menos que el lunes y 12,7 menos que el pasado martes. Aun así, Andalucía sigue registrando los peores datos del país, donde la tasa media está ya por debajo de los cien casos. En este sentido, la Junta se ha marcado un triple objetivo a "corto plazo", lo que para la Administración supone "una semana o diez días", según explicó el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo. Primero, reducir la incidencia por debajo de los 150 casos; segundo, bajar de los 500 hospitalizados (ayer había 609); y, por último, "multiplicar la vacunación".

Para los dos primeros retos, el también consejero de la Presidencia pidió a los andaluces un "último esfuerzo", ya que "estamos muy próximos a la meta", aunque lamentó que, en su opinión, la decisión del Gobierno central de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores a partir del próximo sábado "puede hacer que se incrementen los contagios". Bendodo criticó que el Estado "se haya lanzado a dar un titular sin consultar a las comunidades, que somos las que estamos a pie de obra gestionando la pandemia", y se mostró convencido de que se trata de una "cortina de humo para tapar los indultos".

En cualquier caso, Bendodo confirmó que la Junta no tiene previsto trabajar en ninguna fórmula para obligar a los andaluces a seguir usando la mascarilla al aire libre a partir del día 26, aunque sí hizo un "llamamiento" a los ciudadanos para que la sigan utilizando. "No vamos a ser insumisos, pero sí responsables", manifestó el portavoz, que apeló al "sentido común" para que la retirada de este elemento protector sea "progresiva" y no "abrupta", tal y como la ha planteado el Gobierno central, aseveró.

El portavoz de la Junta también indicó que en los próximos días, probablemente el martes 29, volverá a reunirse el comité de expertos para valorar la evolución de la pandemia y la posible relajación de medidas si los datos mejoran, así como el uso de la mascarilla. Aunque insistió en que la comunidad acatará lo impuesto por el Ejecutivo central.

Colas "puntuales" en la Cartuja

Bendodo destacó que la Junta va un "mes por delante" del resto de comunidades en la campaña de vacunación, y confirmó que en los próximos días, aunque sin concretar cuándo, se volverán a abrir las agendas para ir bajando la edad de los que pueden pedir cita (ahora, hasta 1985).

En cuanto a las colas que se han registrado los últimos días en la Cartuja, aseguró que son "puntuales" e insistió en que la ciudadanía acuda a la hora de la cita, si acaso "unos minutos antes", pero no mucho más. Además, señaló que la Consejería de Salud aún está estudiando qué hacer con los turistas nacionales cuya segunda dosis les toque estando de vacaciones en Andalucía.