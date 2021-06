Mor un home de 54 anys mentre bussejava en la cala Blanca de Xàbia

El succés ha ocorregut cap a les 12.10 hores quan s'ha sol·licitat la intervenció del CICU per a assistir a un home que estava bussejant i li havien tret inconscient de l'aigua en la cala Blanca de Xàbia.

En l'avís s'indicava que el personal de socorrisme estava realitzant al bussejador les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual ha continuat amb la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques de recuperació però no hi ha hagut resposta. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament.