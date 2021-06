El PP eleva al pleno de la Diputación una moción contra los indultos al temer "la reactivación de la ruptura"

En un escenario en el que el Supremo se ha opuesto a las peticiones de indulto promovidas por entidades y abogados al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública, esgrimiendo entre otros aspectos que los condenados no han mostrado arrepentimiento, la portavoz del PP en la Diputación, María Eugenia Moreno, ha señalado tal extremo e indica que los condenados "han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos".

"LA REACTIVACIÓN DE LA RUPTURA DE ESPAÑA"

Así, mientras el presidente del Gobierno defiende esta medida señalando su pretensión de un "proyecto de reencuentro y concordia que busca para superar el conflicto" desencadenado en Cataluña en pro de la independencia, la portavoz del PP teme que esta medida derive en "la reactivación del proceso de ruptura de España".

Frente al argumento de Pedro Sánchez de que alguien debe dar un primer paso para lograr "el reencuentro y el acuerdo" y lo hará su Gobierno, usando la prerrogativa del indulto en el marco de su poder ejecutivo, el PP señala el dictamen del Supremo, según el cual los argumentos en los que se basan las peticiones de indulto "desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada".

"El Gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la Justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia", declara la portavoz popular, considerando que estos indultos responden a "la verdadera intención del Gobierno, que no es otra que su mera supervivencia política".

EL DICTAMEN DEL SUPREMO

Al punto, cita textualmente que el Supremo precisa en su dictamen que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamando al ejercicio del derecho de gracia".

"Ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto, sino ante un pago político", según la portavoz popular, la moción a tratar el jueves en el pleno de la Diputación de Sevilla reclama instar al Gobierno central a "no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado la Constitución y las leyes de España, que no se han arrepentido y que, además, pretenden reincidir en el delito de sedición".