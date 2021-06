Alcalá de Guadaíra celebra la IV Semana de la Diversidad Sexual con acciones de sensibilización

La delegada de Igualdad, Ana Vannereau, y la de Juventud, Rosa Carro (Cs), han presentado este lunes el cartel de esta IV Semana de la Diversidad Sexual, destacando el compromiso de las personas participantes para reivindicar los derechos de estos colectivos. La responsable de Igualdad ha destacado que "lo que no se ve, no existe". Ambas delegadas han explicado que "ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, orientación sexoafectiva, su identidad sexual o rol de género y que los actos programados vienen a defender la dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su orientación sexual".

Del conjunto de actividades ya se han desarrollado dos, una el pasado lunes con el izado de la bandera LGTBI en la plaza de la Almazara, que permanecerá hasta el 29 de junio, y la segunda el pasado jueves con la rúbrica de participación de la ciudad en la Red Estatal de Municipios Orgullosos a través de un acuerdo firmado por la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez y el presidente de esta entidad, Manuel Rosado Cabello.

En dicho acto, la alcaldesa hizo un "llamamiento a la sociedad para la educación en el respeto y la erradicación de las fobias relacionas con los aspectos más personales del ser humano, quién es y cómo siente cada uno, indispensable para luchar contra las conductas de intolerancia que desembocan siempre en actos de acoso, discriminación y violencia".

En el convenio se estipula que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se compromete a programar anualmente acciones positivas para la atención de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexual; a promover la sensibilización de la sociedad en general a favor de la libre determinación de la orientación sexual e identidad de género; a formar los y las trabajadoras públicas en materia LGTBI para una mejor prestación de servicios públicos; y en general a promocionar y apoyar la difusión de la cultura y el arte con temática LGTBI en el municipio de Alcalá de Guadaíra, como una potente herramienta de visibilidad.

La IV Semana de la Diversidad Sexual continúa a lo largo de esta semana y hasta el mismo 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI con otras actividades municipales.

Este martes a partir de las 10,00 horas está prevista una videoconferencia sobre sensibilización, deporte y diversidad sexual, protagonizada por un deportista con más de 15 años compitiendo en alto nivel. La videoconferencia abordará la importancia que tiene el deporte a la hora de construir un mensaje conciliador y de apoyo a la diversidad. Los interesados podrán conectarse vía online a través del enlace