Nuevo corte de Emma García a José Antonio Avilés en directo: "Lo que no sabemos es por qué estás tú aquí"

Hace una semana, José Antonio Avilés y Emma García se convirtieron en los protagonistas de Viva la vida por un tenso enfrentamiento a raíz del enfado del colaborador con la dirección.

Después de mostrar Avilés sus quejas en público, la presentadora del espacio de Telecinco afirmó que el exconcursante de Supervivientes no había estado acertado. "El problema es que muchas veces te crees el ombligo del mundo", le espetó ante el silencio de los colaboradores.

"No ha sido para tanto eh tío, que no ha sido para tanto", repitió en varias ocasiones García. Y zanjó: "No entiendo que te pongas tan susceptible con este tema, cuando eres el primero que grabas. No entiendo que te vayas".

Un fuerte enfrentamiento que, si bien no llegó tan lejos, tuvo su continuación este domingo en el mismo plató. Todo vino por la intervención de Irene Rosales hablando del conflicto familiar en el clan Pantoja. "Yo no tengo ni una mala discusión con mis hermanos, y me estoy comiendo este problema", se quejaba la colaboradora. Sin embargo, aguanta en su trabajo en televisión porque sabe que es un tema que da mucho juego y del que ella forma parte activa: "Estoy en esta silla trabajando y soy consciente de que estoy 100 por 100 por la familia de Kiko", reconoció la andaluza.

Unas palabras que replicó Avilés. "Bueno, yo tampoco lo veo como tú", le comentó. Entonces, intervino la presentadora vasca, contraviniendo la postura de su colaborador. "Es una realidad, otra cosa es que luego nos guste como lo hace. Pero es una realidad. Lo que no sabemos es por qué estás tú, pero esta es otra realidad", terminaba atacando duramente.

Un corte, uno más, que dejó sin palabras al proyecto de periodista. "Oye, gracias por el corte, guapa", alcanzaba a decir sin que Emma le diera la palabra para hablar.