José Antonio Avilés abandona el plató de 'Viva la vida' y se enfrenta a Emma García: "Te crees el ombligo del mundo"

José Antonio Avilés y Emma García se convirtieron este domingo en los protagonistas de Viva la vida, programa en el que vivieron un tenso enfrentamiento a raíz del enfado del colaborador con la dirección.

La presentadora avanzó que, en la reunión de escaleta, uno de los colaboradores había perdido los nervios. Después, el tertuliano abandonó el plató tras salir a la luz unos audios en los que se le escuchaba muy enfadado con los directores.

"Hemos adelantado que había un informe relacionado con uno de los colaboradores del programa y José Antonio Avilés se ha creído que era sobre su novio, se ha puesto hecho una furia", explicó la periodista, visiblemente molesta.

José Antonio Avilés ha estallado contra la dirección del programa y Emma García se ha enfadado con él 💥 #VivaLaVida412 https://t.co/Vhb4Ipo2jD — Telecinco (@telecincoes) June 13, 2021

"Yo no voy a aguantar esto, no tienen por qué ponerse audios de lo que yo hablo con la dirección del programa", se quejó Avilés, asegurando que no iba a permitir que el espacio de Mediaset investigara a su novio.

Fueron estas palabras las que provocaron que García estallara en pleno directo: "Pensaba que estabas haciendo esto en broma pero me he dado cuenta de que no, ya me has cabreado, el informe no tiene nada que ver contigo".

Para la conductora del programa, el exconcursante de Supervivientes no estuvo acertado. "El problema es que muchas veces te crees el ombligo del mundo", le espetó ante el silencio de los colaboradores.

"No ha sido para tanto eh tío, que no ha sido para tanto", repitió en varias ocasiones García. Y zanjó: "No entiendo que te pongas tan susceptible con este tema, cuando eres el primero que grabas. No entiendo que te vayas".