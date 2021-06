Esquerra Unida proposa adaptar les banderes de les platges amb un sistema per a persones amb daltonisme

Així ho ha indicat en un comunicat el responsable de l'àrea de política municipal de la formació, Antoni Llorente, que amb aquesta iniciativa busca "fer les platges valencianes accessibles i inclusives perquè les persones que pateixen daltonisme puguen gaudir del mar amb seguretat". En aquest sentit, la formació traslladarà aquesta moció als seus grups municipals per a engegar-la en el territori valencià.

El daltonisme és la incapacitat per a veure certs colors que sol tindre origen genètic. "Depenent del cas, trobem dificultat per a distingir entre el roig i el verd, entre el blau i el groc, o fins i tot en les formes més greus, com l'acromatopsia, una persona no pot veure cap color, només el gris".

Al voltant de 350 milions de persones (aproximadament el 8% de la població masculina i 0,5% de la població femenina) pateixen d'algun grau de daltonisme, la qual cosa els suposa una "dificultat per a interpretar els colors".

Per a Llorente, "no ser capaç de distingir els colors suposa una gran pèrdua d'independència i autoconfiança per a la persona que ho pateix": un 90% d'aquestes persones necessiten assistència a l'hora de comprar, un 73% s'han sentit exclosos socialment, i un 42% té dificultats d'integració en el treball.

En aquest sentit, ha afirmat que "l'escola, l'àmbit públic i laboral, i la seguretat vial poden convertir-se en llocs d'exclusió, perquè agafar el llapis del color correcte, identificar productes en el supermercat o reconéixer el color d'un semàfor, poden convertir-se en accions quotidianes molt complexes per a les persones daltòniques", i ha afegit "el que para molts a l'estiu pot ser una cosa molt senzilla com mirar la bandera de la platja i saber en quin estat es troba el mar, per als daltònics suposa un gran problema".