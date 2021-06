Sordo, sobre Garamendi y los indultos: "El poder económico busca estabilidad política y no polarización extrema"

En ese contexto entiende Sordo las declaraciones de Garamendi, sobre las que no ha querido profundizar, a preguntas de los medios en Toledo, donde ha acudido a la apertura del 13 Congreso estatal de la Federación de Pensionistas y Jubilados. "No le hago ningún favor si me meto en muchas valoraciones", ha confesado, justificando el revuelo en que "el nivel de tensionamiento político al que alguna parte del espectro, básicamente la oposición de derechas, está queriendo llevar a nuestro país, es muy evidente".

A juicio del responsable nacional de CCOO, con este asunto "se ha liado parda porque en el país hay actores políticos que continuamente están apostando por que en todo se líe parda, en los estados de alarma, en la situación política de Cataluña y en la canalización de fondos europeos", a pesar de que "España necesita cierta calma y una derecha equiparable a otras derechas europeas que no se sitúe en esta extrema polarización", ha opinado.

Dicho esto, ha asegurado que le consta que 'sotto voce' "son muchos los empresarios y empresarias de este país que, más que una posición nítida sobre los indultos, lo que quieren es una posición institucional, porque el desarrollo de los retos que tiene España, la canalización correcta del fondo de recuperación y reconstrucción europeo, la recuperación de la economía, que va a ser muy intensa en esta segunda parte del año, requiere de un escenario de cierta estabilidad política y no un escenario de extrema polarización política, como desgraciadamente llevamos viviendo toda la pandemia".

Y para lograr ese escenario de cierta estabilidad política, Sordo cree que "a nadie se le escapa que para que reconducir la situación política en Cataluña es un elemento central" y evidente que el diálogo, la negociación, el acuerdo requiere de que "todos los actores políticos y sociales catalanes puedan estar en una situación de cierta normalidad y la prisión de estos responsables políticos y sociales no abunda en esta normalidad".

En cuanto a los indultos, Sordo ha expresado su deseo de que cuando se lleven al Consejo de Ministros, eso suponga "una estación de paso para recuperar un escenario de diálogo político entre las fuerzas políticas catalanas, y las instituciones", tanto Gobierno catalán como Gobierno de España, y que se pase a una "lógica de diálogo, de negociación y de recomposición de lazos, de recomposición del marco del autogobierno catalán desde esa idea del diálogo y el acuerdo como objetivo".

Unai Sordo defiende "pasar pantalla de lo vivido en los últimos años, que creo que no ha conducido más que a un escenario de polarización y de muy pocos resultados reales para Cataluña y cierta crispación política en el conjunto del país y espero cambiar de pantalla y que en esa situación de normalidad y de resetear lo ocurrido después del año 2017 la política juegue el papel que no jugó" y las cuestiones que haya que resolver lleguen por la vía de la negociación y la voluntad de acuerdo.