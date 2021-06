José Manuel Parada desvela por qué Isabel Pantoja le puso la cruz: "Se enfadó muchísimo"

Hubo un tiempo en que el presentador José Manuel Parada y la cantante Isabel Pantoja mantenían una buena relación, una amistad que se rompió hace casi veinte años, tal y como ha recordado Parada a Agustín Bravo en el programa de Telemadrid Está pasando.

Al hablar de Isabel Pantoja, el presentador le ha preguntado directamente a Parada: "¿Cómo se lleva eso, el ser íntimo amigo? Porque era la imagen que proyectabais", le ha dicho.

El que fuera conductor de Cine de Barrio en TVE ha corroborado las palabras de Agustín Bravo. "Era verdad, yo la he querido muchísimo, y creo que ella, a su manera, me ha debido querer muchísimo", se ha referido.

"Tuvimos una época de un trato estupendo... Con ella hice el camino del Rocío, ella me bautizó y me puso 'Parada del camino', hemos pasado cosas muy bonitas", ha rememorado Parada, con nostalgia.

"Tuvisteis algo que nunca has contado...", ha apuntado entonces una de las colaboradoras del programa, lo que ha provocado las risas de Parada: "Yo nunca hablo de mi vida privada, solo hablo de mi trabajo", ha respondido entre carcajadas.

Sin embargo, esa amistad entre la tonadillera y el presentador terminó hace años, concretamente, en 2003, ha recordado Parada.

"¿En qué instante ella decide apartarte del camino y mandarte a la cuneta?", le preguntó entonces Agustín Bravo. "Yo creo que fue a raíz de descubrir yo en la tele lo que ella me decía que no, que era mentira", se ha sincerado José Manuel Parada.

El presentador se ha explicado entonces ante los colaboradores: "Un mes antes pongo la tele, yo había hablado temprano por la mañana porque estaba haciendo un libro de cocina y ella tenía que darme la receta del pollo a la Pantoja (...). Un día me suena el teléfono a las 8 de la mañana, era ella. Me dijo que tenía que hacer una cosa urgente y quería darme la receta del pollo porque en todo el día no iba a estar. Como ya me había quedado despierto, pongo la tele y aparecen diciendo: 'La Pantoja está liada con el alcalde de Marbella', que también era amigo mío, porque yo vivía allí", ha indicado.

Tras ver ese titular en televisión, prosigue Parada, "la llamo inmediatamente y le pregunto. Se puso enfadadísima: 'Te lo crees todo, claro, como en el fondo eres periodista más que amigo... Y se enfadó muchísimo", aseguró.

El enfado de Pantoja con Parada pic.twitter.com/23zbDZi1Uu — TVMASPI (@sebas_maspons) June 16, 2021

Tal y como se confirmó posteriormente, la tonadillera no solo mantuvo una relación con el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz, sino que ambos irían a la cárcel en el marco de la Operación Malaya, por el que Pantoja acabó cumpliendo dos años de condena por blanqueo de capitales.