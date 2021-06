Ábalos demana que la retirada de la mascareta en exteriors es faça amb la "cautela i precaució necessària"

Ha assenyalat, en declaracions als mitjans a Alacant, que, davant un model "descentralitzat i complex" com el d'Espanya, és necessari tindre "un mínim d'acords comuns més enllà de les especificitats que pot haver-hi en cada comunitat autònoma".

"Em plantegen una cosa que no correspon al meu àmbit de gestió, així que només puc parlar de bona voluntat. Açò sí, hem d'anar acompanyant les mesures de protecció a la situació sanitària, perquè en el sentiment de tots està que en els espais oberts ens puguem lliurar com més prompte millor d'açò", ha indicat el Ministre, qui ha afegit que es tracta d'un símptoma més psicològic que de superació".

MODEL "COMÚ" I "CONSENSUAT"

No obstant açò, ha demanat un model "comú" i "consensuat" entre les comunitats autònomes perquè encara que es tracta d'un model "descentralitzat i complex, no deixa de ser Espanya i no tenim fronteres".

"Crec que hem d'anar en aquest sentit i especialment al mateix temps que anem; ara mateix plantejar-se que una comunitat no afecta a una altra amb la mobilitat prevista amb l'estiu i el turisme, doncs efectivament crec que fa falta que hi haja més coordinació i coherència a nivell nacional", ha sostingut.

Igualment, Ábalos ha exemplificat la circumstància amb la situació d'Alacant, ja que "molts dels quals van a vindre no són d'ací". "Evidentment s'ha de fer amb la cautela i la precaució necessària i s'està intentant que aquestes qüestions es prenguen amb un acord comú, perquè és necessari", ha agregat.