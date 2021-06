Pedro Sánchez, en el Cercle d'Economia: "Cataluña necesita sin demora diálogo, acuerdo y pacto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado a cabo este viernes el discurso de clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia de Barcelona, que se han celebrado esta semana en el Hotel W de Barcelona. El líder del Ejecutivo español ha anunciado que, el próximo jueves, se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que aprobará que, a partir del próximo sábado 26 de junio, la mascarilla dejará de ser obligatoria en los espacios públicos al aire libre.

En su discurso, el presidente español se ha referido al conflicto catalán, pero sin hacer mención a los indultos a los presos del 'procés' que, según diversas fuentes, podrían llegar el próximo martes 22 de junio.

Recogiendo las palabras previas del presidente del Cercle, Javier Faus, que ha reiterado este viernes el posicionamiento de la entidad empresarial sobre "la necesidad de otorgar medidas de gracia (los indultos) que contribuyan a la paz social" aunque "no sean la solución definitiva" pero sí "un primer paso", el presidente Sánchez le ha agradecido que su claro posicionamiento en favor de los indultos y le ha respondido que "España y Cataluña serán lo que nosotros queramos que sean".

"En muchas ocasiones, en la disputa política diaria, se transmite la sensación de que no hay posibilidad de encuentro, pero tengo la seguridad de que no es así", ha indicado el líder socialista. "La concordia es también un valor económico y la discordia partidista o territorial también es un lastre económico. Y digo discordia y no discrepancia o crítica, que son positivas y demuestran que tenernos una sociedad auto exigente y comprometida con el progreso", ha añadido.

"La discordia, el 'en cuanto peor mejor', el frentismo, el odio, acaban empobreciendo al conjunto de la sociedad. Por eso tendremos que encontrarnos y reencontrarnos para poder seguir avanzando. Volver a ese punto en el que dejamos de escuchar los argumentos del contrario", ha indicado en referencia al conflicto catalán.

"Y esto no lo puede hacer solo un Gobierno o dos, es una tarea de todos, del conjunto de la sociedad. Cataluña necesita sin demora diálogo, acuerdo y pacto", ha sentenciado el presidente español.

Sánchez ha pronunciado este discurso ante diversas autoridades políticas estatales y catalanas, entre ellas, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el presidente de la Comunitat Valenciana, el socialista Chimo Puig; el conseller de Empresa catalán, el republicano Roger Torrent; el conseller de Economia, Jaume Giró; la presidenta de la Diputació de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta (PSC), el primer teniente de alcalde del Ayuntamient de Barcelona, Jaume Collboni (PSC) y el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa.