La tercera anàlisi des que va començar la pandèmia tampoc troba mostres infeccioses en el metro de València

Les instal·lacions de Metrovalencia (trens, estacions, baranes, màquines expenedores i filtres d'aire condicionat) continuen lliures de SARS-CoV-2, el coronavirus la infecció del qual dóna origen a la Covid-19. La tercera anàlisi realitzada pel Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), en col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), no ha trobat cap mostra infecciosa en la xarxa de metro per la qual cada dia es mouen milers de persones i que en els dos últims mesos ha experimentat un augment en el nombre d'usuaris del 20%.

L'estudi Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA-CSIC) només ha trobat traces del RNA del SARS-CoV-2 en tres de les 24 mostres realitzades el passat 1 de juny en les zones de major afluència de les estacions de Xàtiva i Colón, les més transitades de la de la xarxa, i en diversos vagons de trens. Es tracta de restes de coronavirus presents en reixetes d'aire de retorn.

Aquests resultats, segons la investigació, indiquen que les mostres "no són infeccioses, ja que no es van detectar les tres dianes del genoma en una mateixa mostra". D'altra banda, en el 87,5% de les mostres recollides no es van detectar traces del virus en cap de les dianes analitzades. Les mostres s'han pres en zones de molt de contacte amb els viatgers: escales mecàniques, torns, màquines expenedores, i a l'interior dels trens, on destaquen elements com les baranes, els botons de sol·licitar parada, la maneta d'obertura d'entrada i els filtres d'aire condicionat.

Presa de mostres en una màquina expenedora de Metrovalencia. GVA

"Per sort, és la tercera vegada des que es va iniciar la pandèmia que no es troba cap mostra infecciosa", ha afirmat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, durant la presentació dels resultats de l'estudi en l'estació de Colón. En la seua opinió, "és una notícia positiva que dóna tranquil·litat als usuaris i usuàries de tot el sistema de transport públic de la Generalitat valenciana, perquè no es troben mostres infeccioses, a pesar que s'ha incrementat en un 20% en els dos últims mesos el nombre de persones que utilitza el transport públic".

En aquesta línia, ha valorat que la normalitat està tornant "a poc a poc a les nostres vides i això es nota també en el nombre de persones que utilitzen el transport públic". Segons ha anunciat, les mostres es continuaran prenent per a fer més estudis al llarg d'enguany. "No conec un altre operador ferroviari de transport públic a Espanya que faça aquestes proves i les publique, per la qual cosa estem a l'avantguarda quant a transparència cap a totes les persones que utilitzen els nostres serveis per a donar-los tranquil·litat".

Augment d'usuaris

España ha confirmat que Metrovalencia està notant un augment en el nombre de viatgers, "però també que la gent compleix les normes, que les mesures de desinfecció continuen funcionant i per descomptat que globalment la pandèmia, amb l'avanç de la vacunació, també va a menys. Per això és important transmetre eixe missatge de confiança", ha manifestat.

Arcadi España i Anaïs Menguzzato, durant la presentació de l'estudi del CSIC. GVA

Quant al percentatge d'usuaris respecte a la situació anterior a la pandèmia, ha informat que actualment FGV funciona entorn del 65%-75% del volum previ a la Covid. "A València i la seua àrea metropolitana són unes 148.000 persones al dia les que utilitzen el transport públic, amb un creixement molt important en els dos últims mesos del 20%", ha detallat.

Ferrocarrils mantindrà les actuals mesures d'higiene en les seues instal·lacions. mentre existisca la situació de pandèmia. "Abans es feia només neteja en finalitzar el dia, i ara també durant el dia. Es reforcen amb més productes i durant més temps", ha afirmat el conseller.

Sense metro nocturn mentre hi haja pandèmia

Respecte a la possible tornada del metro nocturn, que funcionava els caps de setmana i anava molt lligat a l'oci nocturn, España ha afirmat que es reactivarà quan passe la pandèmia. "De moment, estem mantenint el servei que tenim, estudiarem el servei nocturn quan torne la normalitat. Hi ha una cosa que hem de tindre clara: encara que haja decaigut el toc de queda, el virus continua entre nosaltres, no cal baixar la guàrdia i cal continuar complint totes les instruccions que diga Sanitat. A mesura que avance el venciment de la pandèmia, anirem estudiant eixa tornada progressiva a la normalitat. Però no podem agafar dreceres mentre està encara present entre nosaltres el virus", ha afegit.

En aquest sentit, des d'FGV consideren que la tornada del metro nocturn, que funcionava les nits dels divendres, dissabtes i vespres de festiu fins a les 3.00 de la matinada, podria fer d'efecte cridada, per la qual cosa estimen més prudent no reprendre un servei pensat per als desplaçaments vinculats a l'oci nocturn.