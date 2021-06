El PSOE critica que De la Torre "ha traicionado" a los vecinos de Huelin "por imponer definitivamente la zona a

Medina ha recriminado que "en ningún momento se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos, a los que no se les ha preguntado y ni siquiera se ha tenido en cuenta el resultado de la consulta que ellos han organizado con sus propios medios".

También ha incidido en que la bonificación del aparcamiento "no beneficia a todas las familias": "Una familia de calle Goya, que ha aparcado toda su vida en Pintor de la Fuente Grima, tendrá ahora que pagar en torno a ocho euros al día para dejar el coche donde lo hizo siempre. Estamos hablando de en torno a 2.300 euros al año, algo inasumible para trabajadores que cobran de media en torno a 1.200 euros al mes que también tienen que pagar hipoteca, luz, agua, teléfono y alimentación".

En este punto, ha recordado en un comunicado que "mientras el Ayuntamiento se jacta de haber repartido 276 plazas de residente, hay más de 2000 vecinos afectados por esta imposición, la de pagar por aparcar".

"Sólo la Plataforma No al SARE cuenta con más de 1600 socios, que cuentan con el respaldo de las principales asociaciones de vecinos y que presentaron más de 1700 firmas en el Registro del Ayuntamiento para tratar de parar la zona azul, rúbricas entre las que figuran los de propietarios de 60 comercios locales del entorno de Tomás Echeverría", ha detallado.

"¿A quién se ha consultado?", se ha preguntado Medina, que, en relación con el apoyo de la asociación de hosteleros Mahos ha dicho no entender "por qué relación la activación de la zona azul con un incremento de sus ventas, puesto que cuando sus clientes acuden a los bares, el SARE no se paga en ese tramo horario".

Además, ha continuado, "la rotación de dos vehículos por plaza y día es insuficiente, es un invento de De la Torre. La zona azul no ha funcionado durante los seis meses del periodo de pruebas como deja claro que por las mañanas los aparcamientos estaban completamente vacíos, mientras que por las tardes, los vecinos que vuelven del trabajo tienen que dar vueltas por las calles anejas más de media hora para dejar sus coches".

Medina ha advertido de que "De la Torre se ha cargado la participación en los barrios al imponer sin consenso el SARE y ha mentido porque en su programa electoral se comprometió a no imponer esta medida sin el consenso con los residentes. Un alcalde que no escucha no es un buen alcalde. Esto es un error que pagará en las urnas dentro de dos años", ha concluido.