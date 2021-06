El Ayuntamiento pone en marcha el servicio de salvamento y de baños asistidos en las playas de Estepona

La concejala adscrita al área de Playas, Susana Aragón, ha explicado que La Rada contará con ocho socorristas acuáticos y tres terrestres; El Cristo, tres socorristas acuáticos y uno terrestre; la de El Padrón, dos y uno; al igual que Arroyo Vaquero y El Saladillo.

Además, el servicio de socorrismo tiene a su disposición una ambulancia con un técnico de transporte sanitario, un socorrista terrestre y un enfermero, así como con una embarcación de rescate con patrón y un socorrista acuático.

La empresa concesionaria del servicio de vigilancia se encarga también de dotar a los módulos de playa de material sanitario como botiquines, desfibriladores, collarines cervicales y todos los utensilios necesarios para un puesto de estas características.

Asimismo, la responsable municipal ha indicado que también ha comenzado a funcionar un servicio diario de baños asistidos para personas con movilidad reducida. Esta actividad, que será gratuita, también estará disponible hasta el 15 de septiembre, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

Los usuarios dispondrán de este servicio, por segundo año consecutivo, en las playas de La Rada (módulo de Monterroso) y El Cristo. En ambos enclaves se contará con técnicos sociosanitarios y material adaptado, que incluye sillas anfibias, tumbonas adaptadas, andadores para la arena y juegos de muletas anfibias.

La concejala ha señalado que este servicio se suma a otras actuaciones efectuadas para hacer que las playas sean accesibles para todos. Así, ha añadido que el Consistorio ha instalado pasarelas con un ancho especial en los accesos públicos a las playas, lo que permite el tránsito de sillas de ruedas. Además, se han dispuesto áreas de sombra destinadas a las personas que tienen dificultades de movilidad.

Aragón ha explicado que para el Ayuntamiento de Estepona es "una prioridad" que el litoral esteponero sea un espacio accesible y cómodo para que cualquier persona pueda disfrutar de un baño durante la temporada estival.

SIN REGENERACIÓN DE PLAYAS

Por otra parte, la concejala adscrita al área de Playas ha lamentado que el Gobierno central no haya realizado esta temporada los aportes de arena que solicitó el Ayuntamiento para la puesta a punto del litoral esteponero.

En ese sentido, ha señalado que el pasado mes de abril el Consistorio pidió a la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que regenerase las playas más afectadas por los temporales de invierno: Guadalobón, El Cristo, El Padrón, Pirata-Cabo Bermejo, Guadalmansa, Saladillo, Menara Beach, Paraiso Barronal-Benamara y Atalaya-Isdabe.

Así, ha criticado que el Gobierno central "no haya destinado ninguna partida presupuestaria para estos trabajos que eran necesarios de cara a la temporada estival". "No comprendemos que la puesta a punto de las playas en un destino turístico como Estepona no sea una prioridad para el Gobierno, sobre todo en un año en el que debemos esforzarnos más que nunca por atraer visitantes", ha subrayado Aragón.

Por último, ha indicado que el Ayuntamiento de Estepona prosigue diariamente con la limpieza y mantenimiento de las playas, "tal y como viene haciendo durante todo el año". En ese sentido, ha señalado que, además de las labores de limpieza y cribado de la arena, ha ejecutado otras actuaciones de mejora como son la instalación de duchas, papeleras y pasarelas, el acondicionamiento de los módulos de baño o el pintado de las zonas de acceso. También se han pintado y barnizado los módulos de aseos y se están acondicionando las barcas para las moragas.

Además, el Consistorio ha revisado el saneamiento y los servicios de luz y agua, se han arreglado los oasis, se han mejorado los accesos desde el paseo marítimo y la senda litoral, y se han intensificado los trabajos de recuperación del perfil de la costa.