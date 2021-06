Joaquín Cortés relata el infierno que vive por el ingreso de su bebé: "Tiene un virus más agresivo que el Covid"

Joaquín Cortés y su mujer, Mónica Moreno, no atraviesan un buen momento. Y es que el bailaor ha anunciado este miércoles que su bebé está ingresado en el hospital desde el pasado fin de semana después de contagiarse del virus VRS, el cual le afecta a los pulmones.

"Nuestro budita ha dado positivo en un virus (hay una epidemia ahora) que se llama VRS y provoca bronquiolitis. Es más peligrosa en bebés que el Covid… más agresivo aún", ha explicado el artista a través de sus stories en Instagram.

Cortés, que dio la bienvenida a su segundo hijo el pasado mes de febrero, no esperaba encontrarse con esta dura situación: "Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia y que tanta gente se fue. Es increíble… Ahora está ayudando a que nuestro hijo respire".

Los padres del pequeño se percataron de que algo no iba bien el pasado jueves, cuando el bebé empezó a sentirse congestionado. "Desde el jueves pasado está con mocos, pero no le llevamos al médico porque no tenía más síntomas (lavados y nebulizador). El viernes y sábado estuvo durmiendo muchísimas horas y eso nos mosqueó. Como si estuviera cansado".

En la clínica, los médicos les explicaron que la saturación de oxígeno era inferior a 90, por lo que decidieron conectar al bebé a un aparato que le permitiera respirar adecuadamente, y del que todavía depende. "El domingo se quejaba, no quería comer, respiraba pálido. Llegó con saturación 89 y un virus muy agresivo llamado VRS que le ha provocado bronqueolitis", ha añadido el bailaor cordobés.

El matrimonio permanece al lado de su pequeño con el deseo de que la situación mejore. Eso sí, tratan de ser optimistas, pues conflian plenamente en el personal sanitario encargado de atender al pequeño. "La otra luchadora", ha escrito Cortés en su última 'historia', donde aparece Moreno en una fotografía junto al pequeño.