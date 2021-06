Qué es el VRS, el virus que tiene el bebé de Joaquín Cortés

El bailaor Joaquín Cortés ha anunciado este miércoles que su hijo está ingresado en el hospital desde el pasado fin de semana tras contraer el conocido como virus respiratorio sincitial (VRS), un tipo de virus que suele originar cada año una epidemia en los hospitales pediátricos de casos de bronquiolitis aguda en niños y niñas menores de dos años de edad.

"Nuestro budita ha dado positivo en un virus (hay una epidemia ahora) que se llama VRS y provoca bronquiolitis. Es más peligrosa en bebés que el Covid… más agresivo aún", ha indicado el artista en su cuenta de Instagram. "Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia y que tanta gente se fue. Es increíble… Ahora está ayudando a que nuestro hijo respire", añadía.

¿Cómo identificar el VRS? ¿Cuáles son los síntomas?

Pero, ¿cómo afecta esta afección a los más pequeños y cuál es su origen? "La bronquiolitis aguda es conocida coloquialmente como la bronquitis de los niños pequeños", aseguraba a 20minutos en otro artículo el doctor Antonio Moreno, coordinador del área de neumología pediátrica de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Así, se trata de "una inflamación de los bronquios, de las vías respiratorias y fundamentalmente de los más finos a los que se denomina bronquiolos".

Uno de los primeros signos de alerta del VRS es el resfriado común acompañado de mucosidad. Después, a los pocos días, los bebés comienzan a tener dificultad para respirar, "no comen bien, se le hunden las costillas y se pueden escuchar ruidos respiratorios que normalmente llamamos crepitantes y otras veces sibilantes", añadía el experto en neumología pediátrica.

Como ha detallado el cantante, se dieron cuenta de que algo no iba bien hace unos días cuando el bebé comenzó a estar congestionado. "Desde el jueves pasado está con mocos, pero no le llevamos al médico porque no tenía más síntomas. El viernes y sábado estuvo durmiendo muchísimas horas y eso nos mosqueó. Como si estuviera cansado", indicaba.

¿Cuáles son las posibles complicaciones?

De tal manera que la congestión nasal, la tos y la mucosidad pueden ser los síntomas más evidentes de la enfermedad. Según MedlinePlus, otros síntomas pueden incluir problemas respiratorios y sibilancias, así como cianosis o piel morada por falta de oxígeno, fatiga, fiebre o respiración acelerada (taquipnea).

Asimismo, la bronquiolitis aguda puede manifestarse con fiebre, como sucede con cualquier otro virus respiratorio, o con una ligera febrícula. "En algunos casos pueden tener fiebre alta de hasta 39 grados o más, ya que cada niño reacciona de una forma diferente", aclara el doctor Moreno.

En su forma leve, esta enfermedad suele durar de tres a cinco días, pero puede haber pacientes con manifestaciones clínicas más graves que requieran ingreso hospitalario, como ha sucedido con el hijo de Joaquín Cortés, que ha precisado administración de oxígeno.