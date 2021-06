El pasado mes de abril, Sonsoles Ónega vivió uno de sus momentos más incómodos al entrevistar al doctor Cavadas en Ya es mediodía. Sin duda, un día que recuerda como uno de los peores, un momento de "tierra, trágame".

Mensajeros de la Paz otorgó un premio al médico por su labor humanitaria, motivo por el que él pensaba que había entrado en directo al programa de Mediaset. Sin embargo, el equipo del magazine quería saber su opinión sobre las vacunas y sus efectos adversos, algo sobre lo que él no quiso responder y ocasionó la incomodidad de la presentadora.

Sobre esto ha hablado la periodista y escritora con FormulaTV, aunque también ha recordado otros momentos tensos en Ya es mediodía: "Ha habido algunos en temporadas pasadas con personajes que ni siquiera merece la pena resucitar. Recuerdo a Pilar Gutiérrez, aquella mujer franquista o falangista que nos puso en situaciones comprometidas".

"Pero son peores los momentos en los que me he podido equivocar con los nombres", aseguró. "Me sienta mal porque, para el personaje que está en el otro lado, es su momento y que le llames mal... Es de esos momentos en los que me metería debajo de la mesa y no saldría".

"Y la entrevista con el doctor Cavadas fue bárbara. Más que 'tierra, trágame', hubiera pedido que pusieran la carta de ajuste", añadió. "También es verdad que si no ocurrieran estas cosas sería como un programa enlatado".

Así fue la tensa entrevista con el doctor Cavadas

"Disculpe, ¿no era lo del premio? Yo es que las vacunas, con todo respeto, es que no me interesan, me han liado en eso y es que me dan igual", respondió el doctor Cavadas el 21 de abril. "Me han ofrecido hablar de mi premio, pero a partir de ahí pues ya no tengo mucho que decir. Disculpe que le quite la ilusión".

A Sonsoles Ónega se la veía completamente incómoda y le trasladó su enhorabuena, pero volvió a preguntarle sobre las vacunas. "Señor Cavadas, no le veo con ganas de compartir con la audiencia su conocimiento, su experiencia, sus predicciones, que siempre han sido acertadas... Es un placer que la audiencia sepa que le han dado un premio tan importante y espero que la próxima acertemos usted y yo con lo que podemos preguntar y contestar", le dijo ella.

"Seguro que lo acertaremos si lo hablamos previamente", le respondió él, pidiendo que le consultaran las preguntas antes de la entrevista. "Mercedes Milá me enseñó por dónde ir. Gracias, señor Cavadas", concluyó Ónega refiriéndose al momento que vivió la expresentadora de Gran Hermano con Paco Umbral y su libro.