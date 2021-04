La presentadora de Ya es mediodía ha vivido este miércoles un tenso momento en directo. Sonsoles Ónega se disponía a entrevistar al doctor Cavadas sobre los efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus cuando el cirujano se ha negado a hablar del tema. El invitado ha sido muy tajante y no ha dejado opción a la conductora del programa.

Al parecer, el doctor creía que la entrevista era para hablar del premio que le ha otorgado esta mañana Mensajeros de la Paz como ejemplo de compromiso humanitario. Sin embargo, la intención del equipo de Telecinco era conocer la opinión del cirujano sobre la efectividad de las vacunas, ya que en entrevistas anteriores había hablado de los efectos adversos que podían producir al haberse desarrollado en tan pocos meses.

Mientras la presentadora formulaba la pregunta sobre las vacunas, ya se ha podido ver al doctor haciendo gestos de desaprobación antes de contestar: "Disculpe, ¿no era lo del premio? Yo es que las vacunas, con todo respeto, es que no me interesan, me han liado en eso y es que me dan igual. No se lo tomen a mal, pero es que no es mi terreno, yo soy cirujano". La comunicadora se ha quedado atónita ante la respuesta de su invitado y ha intentado salir del paso sin mucho éxito.

Sonsoles Ónega ha intentado redirigir la conversación alrededor del tema de las vacunas y el doctor Cavadas la ha cortado tajantemente: "Me han ofrecido hablar de mi premio, pero a partir de ahí pues ya no tengo mucho que decir. Disculpe que le quite la ilusión". La presentadora, algo incómoda, le ha trasladado su enhorabuena por el premio y le ha vuelto a preguntar sobre sus predicciones sobre los efectos secundarios de las vacunas, esta vez preguntando si se ha hablado de ello en la ceremonia de premios.

A Cavadas jamás se las dan con queso 🤣 https://t.co/wJloagTiIr — Sergio Romero (@sergiooromero16) April 21, 2021

"No, afortunadamente. Gracias a Dios, con perdón", ha respondido, muy serio, el cirujano. La conductora del programa ya no sabía que más preguntar y el invitado ha tomado la palabra: "No se lo estoy poniendo fácil, lo siento". La presentadora ha intentado rebajar la tensión bromeando con un momento televisivo similar cuando Francisco Umbral dijo aquello de "he venido a hablar de mi libro". Finalmente, la presentadora ha despedido al invitado y, justo después, ha comentado que no le ha parecido bien la actitud del doctor Cavadas.