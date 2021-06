El pleno de Vélez-Málaga aprueba pagar 177.000 euros a proveedores

En total 174.578 correspondientes al consistorio y 2.527 euros al OALDIM, a pesar de que la moción no contó con el apoyo del Partido Popular. La sesión plenaria ha aprobado, además, por unanimidad, la ratificación de modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

El concejal de Hacienda, David Vilches, ha incidido en la importancia de aprobar el pago de esta facturas ya que "entre ellas, y se ahí la urgencia, surge de la aprobación de unas facturas por parte de la Diputación de Málaga relativa al Plan de Fomento del Empleo Agrario de 2019, de cara a que se pueda llevar a cabo durante los próximos meses".

También Vilches ha informado de que "aprovechando el extrajudicial hemos querido regularizar facturas que los concejales de algunas áreas han querido que se pagasen con cargo a sus partidas de este año 2021. Facturas en su mayoría que llegaron a finales de año y debido al exceso de carga de trabajo no se pudieron tramitar antes de finales del ejercicio y para pagarlas ahora necesitan su aprobación".

"Este saneamiento de las cuentas permite además recuperar autonomía municipal para acometer nuevas inversiones en beneficio de la ciudadanía y para poder continuar rebajando la carga fiscal de los vecinos y vecinas", ha valorado, al tiempo que ha señalado que "las medidas adoptadas como esta suponen una mayor reducción de la deuda municipal, favoreciendo el pago a proveedores para garantizar la continuidad de los servicios municipales y para poder disminuir el periodo medio de pago".

Por su parte, el concejal de Seguridad, José María Domínguez, ha señalado que la aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga supone que el servicio que actualmente tiene un coste para Vélez-Málaga de alrededor de un millón euros puede sufrir un incremento de coste de 800.000 euros, llegando a la cifra total de 2,3 millones, "coste que hasta ahora venía sufriendo una aminoración por las aportaciones realizadas por el consorcio y la Diputación Provincial en base a un 35 por ciento de bonificación del que se beneficiaban ayuntamientos como el de Vélez-Málaga".

Domínguez ha destacado que esta modificación supone que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes "no dispondremos de esa aportación recibida hasta ahora del 35 por ciento pero, no obstante, la Diputación Provincial junto con los miembros del Consorcio Provincial han acordado verbalmente que esa aportación pueda recibirse por otras vías y servicios, aunque no sean las actuales, para que ello no suponga un incremento tan notable en el coste para la ciudad".

También el edil ha resaltado que el parque de bomberos de Vélez-Málaga presta un servicio esencial a toda la comarca de la Axarquía que no puede perderse; además de que con este acuerdo se verá satisfecha una demanda muy necesaria y realizada durante años de mejora de las instalaciones del parque y de ampliación de plantilla.

"Es importante aclarar también que disponer de un Parque de Bomberos propio supondría un coste mucho más elevado para las arcas municipales, cercano a cuatro millones de euros, y pertenecer al Consorcio de Bomberos implica poder prestar el servicio con una aminoración en los costes", ha concluido.