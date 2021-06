La Generalitat proposa multar amb 2,36 milions al València per no executar la primera fase de l’ATE del Nou Mestalla

La Conselleria de Política Territorial de la Generalitat ha emés un informe en el qual proposa la imposició d'una multa de 2,36 milions d'euros al València CF, pels seus incompliments com a promotor de la fase un de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) que se li va concedir al club per a construir el seu nou estadi i vendre les parcel·les de l'actual Mestalla.

Fonts de la Conselleria han reconegut que es tracta d'un informe més dur que el realitzat per l'Ajuntament de València fa unes setmanes, i expliquen que es prepara ja un segon informe sobre els incompliments de la fase dos, el termini de la qual venç a meitat d'agost, i que es basa en el fet que el nou estadi no està acabat tal com s'exigia.

En la primera fase analitzada s'incloïa la construcció d'un hotel en la parcel·la situada al costat de l'actual estadi (avinguda d'Aragó, 35), on hi havia un edifici municipal conegut com el 'nou Ajuntament', i que ja va ser derrocat fa alguns anys.

L'informe s'ha realitzat a petició de la subsecretaria de la Conselleria d'Economia davant l'expedient d'imposició de penalitats al València CF com a promotor de l’ATE.

La Conselleria de Política Territorial fa referència a un informe municipal del 17 de maig, que certifica que es van demolir les dependències municipals, però no s'ha executat l'hotel que havia de construir-se.

El club creu que no hi ha "base legal"

El València CF creu que no existeix "base legal jurídica aplicable" perquè se li puga imposar una multa de 2,36 milions d'euros pels seus incompliments com a promotor de la fase 1 de l'Actuació Territorial Estratègica que se li va concedir per a construir el seu nou estadi i vendre les parcel·les de l'actual.

Fonts del club han explicat que no s'ha rebut l'informe que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha emés a instàncies de la Conselleria d'Economia arran de la petició del València d'ampliar els terminis de l’ATE.

En qualsevol cas, des de l'entitat creuen que, segons el que ha transcendit, no hi hauria base per a imposar eixa multa pel que si s'arriba a concretar la proposta estudiaran al·legar contra aquesta.