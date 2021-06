Fundació Caixa Castelló i CaixaBank recolzen els projectes socials de 42 associacions de la província de Castelló, que han presentat les seues iniciatives a la 'Convocatoria de ayudas de Acción Social 2021'. Aquesta edició està dotada amb un total de 100.000 euros.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és impulsar l'ocupació, fomentar el desenvolupament local i millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat, majors i altres col·lectius en risc d'exclusió social.

A l'edició d'enguany s'han presentat un total de 62 entitats del teixit associatiu de la província, de les quals han sigut seleccionades 42, i està previst que es beneficien un total de 6.330 persones.

CaixaBank és una entitat amb vocació social. Gràcies a la capil·laritat territorial de la seua xarxa d'oficines, detecta necessitats locals i recolza a la Fundació "la Caixa" en la distribució d'ajudes que, en 2020, van arribar a més de 6.900 entitats socials per a engegar 8.500 projectes. Enguany, l'entitat ha incorporat a les seues línies d'actuació el llançament de convocatòries socials i mediambientals en col·laboració amb fundacions amb profund arrelament en deu comunitats autònomes.

Per la seua banda, la missió de Fundació Caixa Castelló és dur a terme i promoure tot tipus d'activitats d'interés general i particular, les d'investigació, ensenyament, cultura, medi ambient, sanitat, assistència social, així com qualsevol altra que responga les necessitats sentides per la societat. La consecució d'aquestes finalitats s'aconsegueix a través de la realització de diverses activitats, amb gestió pròpia en centres propis o col·laborant al sosteniment de les activitats realitzades en centres que no són de la seua titularitat.