Monago insta a Vara a "mojarse" en relación a los indultos y le pregunta si "va a volver a ser el primer sanchista"

En este sentido, ha recordado que, al principio de la polémica sobre los indultos a los políticos catalanes condenados, Vara escribió un tuit "equidistante" para luego modificar su postura y "defender a ultranza" los gestos de un condenado por sedición y malversación como Oriol Junqueras.

"El señor Vara tiene que mojarse y tiene que decir alto y claro qué piensa de toda esta polémica. Aquí no valen las equidistancias, aquí no vale ponerse de perfil", ha aseverado José Antonio Monago este lunes en rueda de prensa.

El presidente del PP extremeño se ha referido a la concentración celebrada este pasado domingo en Madrid para "decir no a los indultos", a la que también acudieron ciudadanos extremeños que reclamaron a Vara que dijera si "estaba con la ley y con la Constitución frente a los golpistas".

De esta forma, Monago ha dicho que tiene la sensación de que se está "en manos de dos presidentes", Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara, que "no pueden mirar por el interés público porque miran por su supervivencia".

Por ello, ha instado al presidente regional que diga si está "con lo que piensa la mayoría de los extremeños, incluidos muchos votantes socialistas, o si va a volver a ser el primer sanchista y va a defender los indultos".

ACCIONES EN LA ASAMBLEA

En esta línea, el presidente del PP de Extremadura ha adelantado que en la próxima sesión plenaria su grupo preguntará a Fernández Vara por la razones por las que "ahora asume los indultos" a los condenados por el 'procés' a pesar del informe contrario del Tribunal Supremo.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el parlamento regional una propuesta de pronunciamiento que espera contar con el apoyo unánime de la cámara y que solicita al Gobierno de España expresar el respaldo "incondicional y absoluto" a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

También manifestar el apoyo "sin fisuras" a la labor de los tribunales de justicia de manera "independiente, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley", además de respetar la independencia de las instituciones del Estado.

Finalmente, la iniciativa incluye solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para explicar su intención de conceder el indulto a los condenados por el 'procés'.

En este sentido, ha considerado que Fernández Vara debería ser el primer diputado que apoyase la iniciativa, ya que si tiene la "intención de anteponer su fidelidad a Sánchez a la responsabilidad de su cargo, desde el Partido Popular le pedimos que coja la puerta, esta vez sí, y se vaya a su casa".

CUESTIÓN QUE "OCUPA Y PREOCUPA" A LOS EXTREMEÑOS

Así, el presidente de los 'populares' extremeños ha informado de que el Comité de Dirección ha abordado en su reunión de este lunes la "pretensión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los independentistas condenados por sedición y malversación en Cataluña, una cuestión que "ocupa y preocupa" a los ciudadanos extremeños.

En su intervención, se ha referido a la concentración convocada este pasado domingo por la sociedad civil en Madrid en contra de esta decisión y en la que participó él mismo junto a un "nutrido grupo" de afiliados del PP y de ciudadanos en general para decir "no a los indultos" que el Gobierno de España pretende imponer "como un trágala" a los españoles.

En este sentido, se ha referido a que la concentración se desarrolló de forma pacífica, sin volar "ni un solo adoquín" y sin quemar contenedores, a lo que ha añadido que "nadie entiende" que el Gobierno de España "descalifique a sus propios ciudadanos", llamando "ultraderecha" a aquellos que se dieron cita.

"Desde luego, si todo el que rechaza los indultos y está del lado de la Constitución Sánchez cree que son ultraderecha es que estamos en el país con más ultraderecha de todo el mundo", ha aseverado, a lo que ha añadido que "descalificando de esta manera, el Gobierno se descalifica a sí mismo".

Así, ha dicho José Antonio Monago que "nadie entiende" que se critique la protesta de este pasado domingo mientras que se guardó silencio cuando las concentraciones son convocadas por la "ultraizquierda y los independentistas" con "altercados de gravedad", algo que, en su opinión, habla de la "catadura moral" del Ejecutivo nacional.

En este sentido, el presidente de los 'populares' extremeños ha recalcado que hace poco Pedro Sánchez dijo que estaba en contra de los indultos políticos e incluso pidió "perdón", ha dicho, por los concedidos por el PSOE.

"Le faltó decir que esos eran sus principios pero que si tenía que hacer lo contrario para aguantar en la Moncloa pactando con el diablo lo haría, algo muy parecido al presidente de la Junta de Extremadura, que lleva desaparecido en este tema para no tener que mojarse", ha apuntado.

También a preguntas de los medios por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación a los indultos y al papel del Rey Felipe VI, Monago ha asegurado que "aquí no hay ninguna polémica" y que si en algún caso hay alguna es la decisión del presidente del Gobierno de conceder indultos "sin arrepentimiento" y con la "voluntad de reincidir".

"Esto no pasa en ningún país de occidente, no puede pasar en ningún país de occidente y desde luego no debe pasar en España, pero no porque lo diga el Partido Popular sino, lo que es un auténtico escandalazo, porque lo dice el Tribunal Supremo, sería la primera vez que se perdona a quien no tiene voluntad de actuar de manera diferente y además no pide perdón", ha aseverado.