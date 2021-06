Isabel Díaz Ayuso será investida presidenta de la Comunidad de Madrid este viernes. Así se desprende de las declaraciones que ha hecho este lunes la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien ha asegurado que votará a favor de la hoy presidenta en funciones en la primera vuelta del debate de investidura, que previsiblemente se celebrará los días 17 y 18 de junio (jueves y viernes) en la Asamblea de Madrid.

"Mi incursión hoy a hablar con la presidenta de la Mesa (de la Asamblea) va a ser muy breve", ha asegurado la portavoz de Vox en la Asamblea, refiriéndose a la ronda de consultas que inicia este lunes por la tarde Eugenia Carballedo, la presidenta de la Cámara, con los líderes de los distintos grupos parlamentarios de cara a proponer formalmente a Díaz Ayuso a la investidura y oficializar la fecha del debate.

Vox podría forzar la segunda vuelta de la votación de investidura si decide votar 'no' en la primera, en la que Díaz Ayuso necesita de la mayoría absoluta de los votos de la Cámara para ser investida -en la segunda solo necesita la mayoría simple-. El PP no llega con sus escaños a este umbral, siendo necesarios al menos 4 de los 13 votos de los diputados de la formación que preside Santiago Abascal para ello.

Pero Monasterio no tiene pensado forzar esa segunda vuelta. Al contrario: su objetivo es facilitar los trámites preceptivos para la formación de nuevo gobierno para que se completen cuanto antes y poder empezar a aprobar y derogar leyes, según ha dicho, y trabajar en los presupuestos autonómicos de 2022.

Para Vox, estas últimas semanas en la Comunidad han sido una "pérdida de tiempo" y consideran que es necesario ponerse a gestionar ya con normalidad porque así lo exige la situación de crisis.

Monasterio ha reiterado que antes de la convocatoria de elecciones ya había un borrador de presupuestos listo y ha exhortado a tener preparados unos nuevos con rapidez. No pueden estar prorrogándose los anteriores, elaborados para el año 2019, cuando "no había Covid". "No se corresponden a la realidad", ha aseverado.