Concentración silenciosa en Pamplona en repulsa de los últimos crímenes de violencia machista

El Ayuntamiento se ha sumado así a una convocatoria realizada para el conjunto del país por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los miembros de la corporación municipal se han concentrado a las 11.30 en silencio a las puertas de la Casa Consistorial y el acto ha finalizado con un aplauso de los asistentes.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado en declaraciones a los medios que "nos teníamos que concentrar todos los grupos municipales unidos en contra de esta terrible lacra" de la violencia machista y se ha referido a "los hechos terribles de Tenerife", donde se ha visto "cómo un auténtico bestia puede utilizar a sus dos hijas por hacer daño a la madre". "Estamos hartos. Cuando me enteré del descubrimiento del cadáver con esa descripción tremenda de cómo había ocurrido se me caían las lágrimas, porque no sé adónde vamos a llegar ya. Esto es un auténtica salvajada", ha asegurado.

El alcalde ha indicado que, "si hay problemas en las parejas, que los solucionen entre ellos; si hay hechos de violencia, como cada día más hay de violencia machista, que caiga todo el peso de la ley, y ya este paso que se está viendo de utilizar a seres inocentes, dos niñas en este caso, como un elemento para causar un dolor irreparable a una madre, requiere de una condena absoluta por parte de todos, y en este caso de todas las fuerzas políticas".

Así, Maya ha señalado que los grupos municipales han condenado de manera unánime los últimos crímenes y ha asegurado que "en esto vamos estar siempre absolutamente unidos, porque esto ya pasa absolutamente todas las líneas". "Habrá que hacer cambios legales, habrá que adoptar todas las medidas que sean necesarias, pero la sociedad ha explotado ya al oír estas noticias. Ya vale de barbaridades. Que se adopten medidas cuanto antes para acabar con esto", ha pedido.

En ese sentido, el alcalde ha asegurado que "todas las medidas que se adopten para acabar con esto van a tener mi apoyo vengan de donde vengan y habrá que ir dando pasos de medidas legales, con la adopción de los cambios legales que hagan falta, para que el que la haga la pague de verdad". "Esto hay que pararlo como sea, ya no podemos más", ha afirmado.