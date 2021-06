Después de ser expulsada, este domingo fue el primer día en el que Sylvia Pantoja pisó el plató de Supervivientes y se enfrentó a los comentarios de los colaboradores allí presentes y vivió un cara a cara con Anabel Pantoja, la que es su sobrina aunque la ha visto en pocas ocasiones.

Cuando entró, ambas mantuvieron las formas y la tertuliana de Sálvame comentó que la concursante había hecho un buen programa y agradeció que su novio, Omar Sánchez, hubiera tenido una buena relación con ella. Sin embargo, esta calma precedía a la tormenta y la tensión estalló entre ambas cuando hablaron de Sylvia como superviviente.

"Ha llegado lejos, pero para mí no ha sido una gran superviviente", opinó Anabel y destacó que tenía cierta desgana con las pruebas, algunas de las cuales no hizo por diferentes motivos como que le daba angustia que le taparan los ojos o le ataran las manos. Pero después, el tema derivó en la repetida envidia que dicen que Sylvia tiene a Isabel Pantoja, lo cual hizo estallar a la cantante.

"Estoy un poco harta de la palabra envidiosa. ¿Envidia de qué? Me voy a subir un poco el ego, que creo que viene bien, porque no lo tengo", respondió entonces la exconcursante. "¿Envidia de qué, de la cara? ¿Del cuerpo?".

"Del físico no, que eres muy guapa, que Paquirri se enamoró de ti y todo eso. Se te ha visto la patita", le echó en cara Anabel con ironía. "Yo la envidia no la conozco. A lo mejor la tienes tú", le contestó Sylvia.

"¿Se puede ser mejor cantante que, en la prueba, no te sepas tus canciones?", dijo la novia de Omar refiriéndose a una prueba musical en la que no se supo la letra de sus canciones. "Te sabes las de tu prima y no te sabes las tuyas".

"Que no se te olvide que mi tía tiene una edad y tú, otra. Más quisieras tú llegar a la suya como ella", apostilló Anabel. "El físico no lo es todo, lo importante es el interior". Entonces, la cantante dijo que ella tiene el interior "muy bonito, gracias a Dios", pero quiso añadir que su prima Isabel no le cae "ni bien ni mal, es una gran artista".

Sylvia, criticada por tránsfoba

Lara Sajen fue una de las concursantes que más ha marcado el paso de Sylvia Pantoja por Honduras, por lo que mostraron algunas de sus discusiones en plató y los colaboradores criticaron algunos de los comentarios que la cantante le hizo a su compañera como que tenía ventaja frente a las mujeres por su condición de transexual.

"Vive en el conflicto y se retroalimenta de eso, es una persona muy conflictiva", argumentó Sylvia, aun así, tanto Belén Rodríguez como Gloria Camila señalaron sus ataques tránsfobos. "Juega con ventaja porque tiene una fuerza que no tenemos las demás. De ahí que aproveche para decir que soy tránsfoba", se justificó la exconcursante.

"Esta señora ha jugado conmigo para hacerse la protagonista. Por cierto, ¿dónde le habéis hecho el casting? Yo no sé de dónde sale este personaje", criticó después. "Le han hecho el mismo casting que a ti", respondió Anabel Pantoja, provocando el aplauso del público allí presente. "Díselo al director del casting, porque tiene que estar contento con el comentario que has hecho".

"Me parece un personaje fuera de lo habitual, no he visto una cosa igual en mi vida. Nunca he ido a provocarla, siempre ha venido ella", argumentó Sylvia sobre Lara.