'Supervivientes': el revolcón de Tom Brusse a Olga Moreno poniendo en evidencia su "interés" por Melyssa

Supervivientes sometió este domingo a los concursantes a una nueva prueba: ver quién era más sincero de todos. Para ello los separó en parejas y en duelos de dos, y los interrogó para sonsacarles hasta el último secreto del concurso. Eso sí, para ello tenían que ser sinceros, ya que el público votaba.

Así, fueron pasando en parejas: Lara con Gianmarco, Melyssa con Omar y Tom con Olga. Fue este último enfrentamiento el que más morbo despertaba, y no defraudó.

Sobre todo después de una pregunta del programa acerca del interés de ambos por acercarse a Melyssa, una de las fuertes del concurso por el apoyo que recibe constantemente desde el exterior.

Y ahí fue donde el francés ganó la partida, dándole un serio revolcón a la mujer de Antonio David Flores. Tanto que incluso muchos usuarios en las redes sociales se atrevieron a decir que había ganado el programa con esta actuación.

El ex de Mel aseguró que ella utiliza a la joven cuando en un principio no habían tenido buena sintonía e incluso la había criticado, llevándose el aplauso del público en plató.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que también llegó a decir que él también echa de menos a su familia, pero no lo exterioriza como Olga, a quién echó en cara también que se quiera llevar bien con todos los concursantes para no salir nominada.

Un alarde de sinceridad a la que ella pocas respuestas tuvo y que fue premiado por los espectadores, que con sus votos dieron como ganador al francés.