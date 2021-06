Startups y grandes empresas presentan los 30 proyectos tecnológicos disruptivos del quinto BIND 4.0, el 6 y 7 de julio

Las 30 startups seleccionadas y las grandes empresas partners darán a conocer los días 6 y 7 de julio los 30 proyectos tecnológicos disruptivos de la quinta edición de BIND 4.0, una plataforma de innovación abierta que celebrará su evento anual "Open Innovation Showcase - The Best of BIND 4.0" en estas dos jornadas de julio.