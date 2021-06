Policia Local premia a 21 periodistes per la seua tasca informativa a València durant la pandèmia de la Covid

Aquesta convocatòria ha estat presidida pel regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i altres responsables del cos municipal de policia i a ella han assistit també altres membres de la corporació local, tant de l'equip de govern com de l'oposició, i representants dels mitjans de comunicació.

Amb aquests guardons, concedits de manera col·lectiva en un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 i les seues conseqüències, la Policia Local ha decidit premiar als periodistes que cobrixen habitualment les notícies de la capital valenciana, especialment, per la cobertura que han fet en el context de la crisi sanitària.

Aarón Cano ha ressaltat la transcendència que en aquest període ha tingut el treball dels mitjans de comunicació locals, tenint en compte que encara que "les condicions laborals s'han vist seriosament afectades -"amb Ertos, baixades de salaris i condicions laborals no adequades", ha apuntat"- per eixa conjuntura, "la informació no s'ha ressentit". "Això és fonamental. Hauria sigut impossible parlar d'una bona gestió de la crisi si no haguera existit una bona gestió comunicativa de la crisi", ha considerat.

Així mateix, l'edil ha parlat de la importància dels mitjans de comunicació i del dret a la informació i ha assenyalat que aquest últim "no es podria garantir si no hagueren uns professionals darrere". "Perquè hi haja mitjans de comunicació ha d'haver-hi treballadors i treballadores que els desenvolupen i duguen a terme tots els dies de l'any i per ací passa aquest reconeixement, que para nosaltres és molt important", ha dit.

Després d'açò, ha agregat, respecte a la informació difosa a la població durant la crisi generada per la Covid-19, que "en els pitjors moments de la pandèmia els missatges que es donava a la població eren fonamentals". "Ens vam donar compte com la imatge i el missatge eren fonamentals. No sabíem a què ens enfrontàvem però sabíem que havia d'haver-hi un missatge clar, de subjecte, verb i predicat, que arribara a tothom, ho entenguera i ho compartira", ha exposat.

El titular de Protecció Ciutadana ha assegurat que els periodistes locals van ser "un important suport per a les institucions" en eixe procés, com a "ajuda inestimable". "Vau fer possible traslladar el missatge de l'Ajuntament a la ciutadania", ha precisat, a més d'agrair "la col·laboració i comprensió" dels professionals de la informació.

Igualment, Cano ha considerat que el treball dels periodistes serà "important també" en la postpandemia, atés que la crisi sanitària viscuda i les seues conseqüències mostraran les "ferides a nivell social, econòmic i sanitari". "Ací tornarem a necessitar-vos, amb el vostre punt de vista crític i com ha de ser", ha manifestat.

En nom dels premiats, la responsable la secció de Local de Cadena Cope València, Isabel Moreno, ha assegurat que "cobrir una pandèmia i un estat d'alarma ha suposat un gran repte", "un dels treballs més difícils" d'explicar. "Van arribar els canvis de manera accelerada, amb una pressió informativa extrema que va obligar a modificar les formes de coordinar-se i que va portar amb si nous processos i recursos als quals va caldre adaptar-se en temps rècord", ha apuntat.

Moreno valorat la tasca feta "en benefici dels ciutadans, per a contar històries sobre la pandèmia que afectaven directament a la vida de la nostra audiència", així com que els professionals de la informació posaren "la seua responsabilitat informativa per damunt de la salut".

"Hem volgut ser companyia i positivitat en moments en els quals tot era solitud, tristesa i incertesa. Ser companyia dels valencians, d'els qui xafen els carrers amb nosaltres. Ens hem preocupat per com contar les coses buscant una llum", ha asseverat la periodista. Amb tot, ha al·ludit a "la importància de la informació local, la més propera".

PREMIATS

Al costat d'Isabel Moreno, els periodistes que han rebut la distinció de la Policia Local han sigut José Parrilla, cap secció Local de Levante-EMV; Julián Giménez, director de Continguts SER Comunitat Valenciana; Pablo Plaza, periodista de Valencia Plaza; Toni Ramos, redactor de La Razón; Mar Guadalajara, redactora de Las Provincias; Mónica Collado, periodista de l'agència EFE; Mónica Bondia Soler, redactora d'Europa Press i Javier Furió, director de Noticias CV.

A aquest se sumen Francisco Estellés, redactor de Noticias CV;Carlos López Briz, cap d'informatius de Telecinco i Noticias 4;Pere Valenciano, responsable del Periódico de Aquí; Lorena Caballero, periodista d'À Punt; Silvia Costa, directora d'informatius 7 TeleValencia; Carlos Navarro, redactor d'eldiario.es; Laura Herreras, responsable de continguts d'elperiodic.com; Eva Mañez, fotògrafa freelance; Héctor Casero, redactor de la web de Levante; José Luis Pichardo, director d'Intercafé en Intereconomía València; José Forés, de Plaza Radio, i Sergi Salom, redactor de RNE.