Cvirus.- Oltra: "No es pot exceptuar a les residències de la prohibició de contacte perquè són els més vulnerables"

Oltra, en la roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en el ple del Consell, ha s'ha referit així a les crítiques de l'Associació Empresarial de Residències i Servicis d'Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana (AERTE) perquè el seu departament haja desestimat totes les propostes de flexibilització de les mesures anticovid que havia sol·licitat en els centres de majors.

Sobre aquest tema, ha explicat que amb la incidència acumulada actual de la Comunitat Valenciana, per davall dels 50 casos per cada 100.000 habitants, la resolució estableix que en els centres lliures de covid "el règim de visites es mantindrà amb normalitat". Per això, ha constret a Aerte al fet que si coneix d'algun cas on no es complisca i és associat seu que li recorde la normativa i si no ho és, que ho comunique a la Conselleria i "la Conselleria actuarà".

Una altra cosa, ha aclarit, és que es manté l'obligatorietat de mantindre la distància i "no es pot alterar eixa normativa perquè depenen de les autoritats sanitàries, que saben el que s'ha de fer a cada moment". "El contacte físic es permetrà quan la Conselleria de Sanitat ho autoritze", ha garantit.

En aquesta línia, ha subratllat que s'aplica la "mateixa normalitat" en les residències que té la població general perquè, ha apuntat, "no té sentit que una persona major que viu en la seua casa tinga unes restriccions i en una residència no es complisquen", quan a més en els centres els usuaris també ixen i entren treballadors que encara no estan vacunats. "Fins que no hi haja una vacunació grupal les autoritats sanitàries no retardaran aquestes mesures que són protectores", ha recalcat.

"Som sensibles i sabem l'important que és el contacte, hem rebut les peticions d'Aerte i s'han parlat amb els tècnics de Sanitat i han assenyalat que encara no es pot relaxar la distància social", ha apuntat.

RESERVA DE PLACES

A més, ha recalcat que la pandèmia segueix ací i de fet hi ha quatre residències amb brots oberts perquè, ha recordat, la vacuna evita la letalitat, però no dona una cobertura del cent per cent de manera que es pot contraure la malaltia però de forma més lleu.

Per açò, s'ha rebutjat també la petició d'Aerte d'eliminar la reserva de places per a possibles aïllaments perquè pot seguir havent-hi contagis i precisament les residències és on l'impacte ha sigut terrible". No obstant açò, ha recordat que des d'abril es rebaixe aquesta reserva de places a la meitat.