Teletrabajar en casa y sin aire acondicionado: cómo soportar el calor de la mejor manera posible

Llegan los meses de verano y las altas temperaturas cada vez son más notables, sobre todo, para aquellas personas que no disponen de aire acondicionado en el hogar y viven en las zonas donde más suben los termómetros en la época estival. Este problema se agrava aún más cuando hay que teletrabajar desde casa.

Por tanto, se pueden seguir una serie de trucos y recomendaciones para hacer más soportable el calor en el hogar cuando no se dispone de aire acondicionado, el principal instrumento para enfriar de forma fácil y sencilla las estancias.

Trucos para mantener una temperatura agradable en casa

La primera y más importante recomendación para tratar de conseguir una temperatura agradable durante los meses de verano es mantener bien aislada la casa. Por ello, si la orientación de la casa hace que entre el sol de forma directa, lo mejor es tener todas las ventanas y persianas cerradas, aunque no entre aire que, por otro lado, va a ser aire caliente.

Además, el truco para conseguir buena temperatura está en dejar que entre aire y ventilar durante las horas más frescas del día, es decir, al amanecer y durante las primeras horas de la mañana. Abrir las ventanas y persianas a estas horas es fundamental para refrescar el ambiente y, después, en las horas centrales del día, cerrar todo para mantener la temperatura lograda en el interior, creando sombra en el interior.

Evitar las fuentes del calor en el hogar también puede ayudar a no incrementar la temperatura. El horno, las planchas del pelo y de la ropa, pero también los ordenadores, la televisión o los electrodomésticos son algunos de los aparatos que funcionan con energía y, por tanto, desprenden calor durante su funcionamiento.

Encender el ordenador si se está teletrabajando es inevitable, pero el resto de aparatos sí pueden mantenerse apagados. Igualmente, si se debe cocinar, mejor hacerlo con platos que no necesiten de la vitrocerámica y, en caso de no ser posible, encender la campana extractora para eliminar humos y no sobrecargar el ambiente.

Por último, las cortinas térmicas que aíslan mejor la casa del frío en invierno, también sirven para aislar de las altas temperaturas. En la ropa de cama, se recomienda optar por materiales como el algodón o la seda, además de primar el color blanco o los colores más claros.

Trucos para refrescarse durante la jornada laboral

Si a pesar de todos estos consejos con los que mantener la casa más fresca en las horas de máximo calor, se sigue sin poder soportar el bochorno y las temperaturas elevadas, se pueden aplicar algunos trucos más concretos para refrescarse.

En primer lugar, los ventiladores, aunque no enfrían la casa, pueden ayudar a refrescar y a evitar la sensación de bochorno tan pegajosa que se da cuando se están muchas horas frente al ordenador trabajando con altas temperaturas. Además, existen unos pequeños ventiladores de mesa que se enchufan con USB al ordenador y son muy cómodos para sofocar el agobiante calor.

Por otro lado, algo tan sencillo como comprar un pulverizador puede ayudar a refrescar, no solo el ambiente, sino también a uno mismo. Rellenar el bote de agua y meterlo a la nevera para, después, pulverizarse un par de veces cada cierto tiempo es un truco refrescante bastante efectivo. Igualmente, se puede pulverizar al aire directamente o sobre cortinas.

Beber mucha agua es fundamental en todas las épocas del año y durante todas las horas del día, pero más aún en verano, sobre todo, para no caer en deshidrataciones y evitar la sensación de sequedad y agobio que produce el exceso de calor. Tener a mano siempre una botella con agua fría aliviará ese problema y ayudará a sentirse mejor.

Se puede optar también por crearse un propio aire acondicionado, usando botellas de plástico para rellenarlas de agua y congelarlas, de tal modo que se coloquen detrás del ventilador y, así, durante el movimiento el aire, este saldrá más frío. Igualmente se puede optar por colocarse una toalla humedecida con agua fría sobre las piernas, en la nuca o en la frente para refrescarse.