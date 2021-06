Pablo Motos desvela en 'El hormiguero' lo que más le molesta de su mujer

El hormiguero contó este jueves con varias declaraciones sorprendentes por parte de sus colaboradores, además de la ausencia de Tamara Falcó a la tertulia con Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val (María Dabán ocupó el lugar en la mesa del espacio de Antena 3 de la hija de Isabel Preysler).

Tras explicar Del Val el motivo por el que está tanto tiempo en las oficinas del programa: "Paso aquí muchas horas, pero es que quiero huir de casa", afirmó sorprendiendo a los espectadores, posteriormente fue el turno de Motos.

"La convivencia es, probablemente, una de las cosas más difíciles del mundo. Todos nos cansamos hasta de nosotros mismos y cuando te emborrachas lo haces para descansar de ti. Te pillas un pedo y, durante un rato, no eres tú", afirmó el presentador.

Tertulia de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Y le preguntó a sus colaboradores: "¿Qué cosas os cansan de vuestras parejas? Voy a empezar por mi mujer para que luego no digáis nada y como ahora no me puede contestar...". Trancas exclamó: "¡Venga Pablo, desahógate!".

"En casa se sabe cuándo está mi mujer por la cantidad de cosas que están cayendo al suelo. Compró unos vasos maravillosos hace mes y medio. De los doce, solo queda uno", afirmó. A lo que Dabán contestó: "Habrá que escuchar que tiene que decir Laura...".

Pero motos continuó: "Mi mujer pierde el móvil todos los días del año". Del Val ratificó el despiste de la pareja del presentador: "La conozco y es verdad que siempre se lo va dejando por todos lados, es una cosa muy graciosa".

Pablo Motos y Nuria Roca, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Por último, y ya me quedo a gusto, mi mujer te hace una pregunta y cuando le vas a contestar se va", aseguró Motos, provocando las risas en el plató del programa. El escritor volvió a apoyarle: "¡Es verdad!".

Pardo, por su parte, señaló que "por regla general, en casa hay cosas que los hombres no ven", y Roca admitió que "voy a decir algo que me da mucha rabia de mi pareja, y es que no tiene sentido que una persona se ponga a ver la televisión a las 17:30 horas algo que ha visto 6.000 veces".

"Pablo se ha sentido libre de expresarse, yo no me siento así, pero si hay algo que me desespera de mi pareja, aquí presente, es lo muchísimo que tarda en despedirse, no puedo", comentó Del Val entre risas.