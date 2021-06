Igea sobre vacunas: "Cuando te quitan la gasolina lo normal es que te adelanten, aunque seas Fernando Alonso"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha insistido en que la pirámide poblacional exigía un reparto determinado, ya que, ante el reparto actual, ha sido necesario aumentar el porcentaje de reserva para poner segundas dosis a la población más vulnerable.

No obstante, el vicepresidente ha insistido en que la Comunidad lidera la campaña de vacunación y ha reiterado que le preocupa avanzar en la inmunización completa, para lo que ha reclamado más dosis.

"No puedo correr si no me dan zapatillas, cuando te quitan la gasolina lo normal es que te adelanten, aunque seas Fernando Alonso", ha zanjado.