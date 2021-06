Entitats socials demanen a Calero que anul·le les sancions a la dona que va denunciar un acte islamòfob a València

La Policia acusa la dona de falta de respecte i de pertorbar l'ordre públic mentre que les entitats mantenen que allò que va fer, igual que altres persones presents, va ser "exercir el seu dret de llibertat d'expressió i recriminar als ultradretans per estar incitant a l'odi contra les persones musulmanes".

L'acte denunciat va tindre lloc el 18 de desembre de 2020 sota el lema 'No a l'Islam'. Després d'açò, la Policia va proposar la sanció a una dona i des de les entitats s'ha advertit Calero que si es confirma, "s'estaria actuant de complicitat amb els qui estan en contra de la societat valenciana diversa, però igual en drets, que la immensa majoria defenem".

A més, consideren que imposar una sanció a qui denuncia aquestes actituds que fomenten l'odi "implica llançar el missatge a la ciutadania que reaccionar pacíficament enfront de la intolerància pot suposar un perjuí a qui té el valor de fer-ho".

A la dona que va demanar a la policia que impedira l'acte islamòfob, els policies també li acusen de falta de respecte per haver-los anomenat "racistes" per no parlar en valencià. Ella ha negat rotundament aquestes acusacions i les atribueix a la "acritud" que mostraven els agents per instar-los a actuar contra els ultradretans.

"Creiem que en l'actuació policial en aquest cas es van cometre irregularitats per acció i omissió. La policia va actuar sancionant a qui estava denunciant un acte clarament xenòfob i racista, que, a més, es va desenvolupar sense cap tipus de pertorbació ni agressió als seus protagonistes", han insistit.

Per contra, postil·len, "els agents es van desentendre de la seua obligació d'intervenir si hi ha indicis que s'està cometent un delicte i no van instruir cap atestat per presumpte delicte d'odi".

Davant aquesta situació, les entitats sol·liciten l'arxiu definitiu dels procediments sancionadors contra la dona que va denunciar l'acte d'Espanya 2000; i que s'investigue l'actuació policial davant el desenvolupament de l'acte i pel que fa a la dona que va sol·licitar la intervenció dels agents, amb l'objecte d'establir responsabilitats per no haver actuat enfront de la comissió d'un presumpte delicte i haver denunciat a qui ho va denunciar.